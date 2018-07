Trovato morto in casa a soli 48 anni

Arezzo. Luca riTrovato in un campo : era morto da un mese. “Non è omicidio” : Il 26enne di Rigutino trovato morto in un campo: era scomparso a maggio. Gli inquirenti escludono l'ipotesi omicidio, potrebbe essere deceduto in seguito a un malore. Disposta autopsia sul corpo.Continua a leggere

Pesaro. Enrico - medico in pensione - morto carbonizzato in giardino. Trovato dalla moglie : La vittima è Enrico Maria Lemma, 73enne, noto come medico delle patenti di guida. Accanto al corpo nel giardino di casa sono stati trovati un accendino e i resti di una tanica sciolta. Elementi che inducono a pensare ad un suicidio. Ma tutte le ipotesi sono aperte.Continua a leggere

Trovato morto 26enne - scomparso a maggio : 22.00 Lo cercavano dal 26 maggio scorso, dal giorno in cui uscì da casa per incontrare un amico. Abitava con la famiglia a Rigutino (Arezzo). E' stato riTrovato morto nella zona di Policiano,frazione a sud di Arezzo, non lontana da dove abitava. Aveva 26 anni e faceva l'operaio. Era salito in auto con l'amico che ha riferito agli inquirenti di averlo riaccompagnato poco dopo a Rigutino. Da quel momento del ragazzo si sono perse le tracce. Da ...

Fenicottero scappa dallo zoo e lo credono morto - riTrovato vivo 13 anni dopo : L'esemplare era scappato da un parco dello stato del Kansas nel 2005 quando si erano perse le sue tracce e lo si credeva morto. Ora gli addetti di un parco naturale lo hanno identificato dalla targhetta a oltre mille chilometri di distanza scoprendo che è ancora vivo e vegeto.Continua a leggere

Treviso : dopo il ritiro della patente viene Trovato morto suicida - la famiglia era al mare : Un periodo di crisi, qualche preoccupazione economica e un momento di leggerezza che complica ulteriormente le cose e getta nella disperazione più nera un 39enne di Montebelluna Treviso che, in un attimo di sconforto, ha deciso di togliersi la vita. Ecco quanto sarebbe successo all'agente di commercio ritrovato nella giornata di mercoledì 28 giugno in un capanno per gli attrezzi. L'uomo, che non ha lasciato biglietti d'addio per spiegare il suo ...

Pompei - riTrovato teschio ultimo fuggiasco : morto per soffocamento : Pompei, ritrovato teschio ultimo fuggiasco: morto per soffocamento Pompei, ritrovato teschio ultimo fuggiasco: morto per soffocamento Continua a leggere L'articolo Pompei, ritrovato teschio ultimo fuggiasco: morto per soffocamento proviene da NewsGo.

Brasile - Trovato morto il rapper Kenny Mukendi : ipotesi suicidio (VIDEO) : Due mesi fa, Kenny Mukendi, conosciuto anche come Kenny Vulcan, rapper britannico di 22 anni, era scomparso dal Brasile lasciando brancolare nel buio amici e familiari. Prima di questa misteriosa sparizione, il giovane aveva chiuso i propri profili Instagram e Facebook 'abbandonando' i suoi fan. Nessuna notizia dopo l'addio ai social, probabilmente segno di un periodo non del tutto felice per Kenny. Da lì una serie di ricerche prima della ...

Uomo Trovato morto in un parcheggio - giallo a Milano : Un Uomo di 65 anni è stato trovato morto questa mattina nel parcheggio di via Uruguay a Milano. Sul posto i soccorsi del 118 e la polizia di Stato, allertati dai passanti. Il cadavere, che presenta ...

Trovato morto l'uomo disperso a Barcis : Si è conclusa tragicamente la scomparsa dell' anziano di 72 anni di Caneva scomparso a Barcis due setimane fa, il 13 giugno scorso. Questa mattina, infatti, il corpo senza vita dell'uomo è stato ...

USA. Bimbo autistico di 6 anni scompare di casa : Trovato morto affogato in un lago : I genitori del piccolo Dalton Robertson avevano chiuso tutte le porte di casa, nei pressi di Dallas, ma il piccolo avrebbe trovato una chiave e si sarebbe allontanato. Qualche ora dopo il suo corpicino è stato trovato dai sommozzatori in uno stagno poco distante.Continua a leggere