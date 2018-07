Trovati morti in casa in India 11 membri di una famiglia | 10 erano impiccati e bendati

Firenze : anziani Trovati morti in casa - duplice omicidio : 20.00 - È stato fermato nel pomeriggio il 43enne Dario Capecchi, sospettato di aver ucciso il padre e la compagna di quest'ultimo, forse dopo un litigio. L'uomo, affetto da problemi psichici, si era reso irreperibile subito dopo il delitto ed è stato rintracciato quattro ore più tardi mentre vagava in auto a pochi chilometri dall'abitazione di famiglia.L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso.13.44 - ...

Germania - Trovati morti madre e i suoi 3 figli. Dal palazzo precipitato un uomo - è grave : Il dramma familiare a Gunzenhausen, in Baviera. Le vittime sono una donna di ventinove anni e i suoi tre bambini di tre, sette e nove anni. L’uomo, probabilmente il marito della donna e padre dei bambini, è stato trovato in gravi condizioni davanti al palazzo teatro della strage: sarebbe precipitato.Continua a leggere

Germania - Trovati morti madre e i suoi 3 figli. Dal palazzo precipitato un uomo - è grave : Germania, trovati morti madre e i suoi 3 figli. Dal palazzo precipitato un uomo, è grave Il dramma familiare a Gunzenhausen, in Baviera. Le vittime sono una donna di ventinove anni e i suoi tre bambini di tre, sette e nove anni. L’uomo, probabilmente il marito della donna e padre dei bambini, è stato trovato […] L'articolo Germania, trovati morti madre e i suoi 3 figli. Dal palazzo precipitato un uomo, è grave proviene da NewsGo.

Padre - madre e figlio Trovati morti a Capua : ipotesi duplice omicidio-suicidio : I corpi erano in un'azienda agricola. L'uomo di 76 anni avrebbe ucciso i familiari con il suo fucile da caccia

Padre - madre e figlio Trovati morti a Capua : ipotesi omicidi-suicidio : I corpi trovati in un'azienda agricola. L'uomo di 76 anni avrebbe ucciso i familiari con il suo fucile da caccia

Due piccoli della colonia di gabbiani in piazza Europa a Cuneo Trovati morti dalla Lipu : ALICE MARINI - In pochi finora sono riusciti a fotografarli, ma il loro grido non è passato inascoltato. A volta basta una bella giornata di sole per sentirsi , quasi, come al mare. Tuttavia, se tra ...

I due cadaveri Trovati abbracciati «Sono morti di stenti sul gommone» : Uomini, donne e bambini partiti da chissà quale posto in fondo al mondo, passati dalla Libia e imbarcati su qualche bagnarola galleggiante, senza nessuna certezza di arrivare fino a qui. Hanno facce ...

“Sono morti in un modo orribile”. Niente da fare per Pietro e Simona. Ecco i loro corpi come sono stati riTrovati : i soccorsi hanno capito subito la dinamica. Cosa è successo : Una tragedia incredibile, una fatalità, anche se sulle cause di questo incredibile quanto curioso incidente c’è ancora il massimo riserbo. Siamo a Palermo dove Simona Messina e Piero Torres, appena 28enni, durante la mattina 9 giugno all’alba, sono morti mentre a bordo di una Mercedes classe A180 stavano percorrendo via Monte Ercta, la strada che collega Mondello a Monte Pellegrino. Titolare di un negozio di idropitture in ...

Torino - scompaiono dopo un tuffo nel lago : Trovati morti due giovani di 25 e 32 anni : Due ragazzi di 25 e 32 anni sono annegati nelle acque del lago Pistono a Montalto Dora nei pressi di Ivrea dopo essersi tuffati per recuperare un pallone con il quale stavano giocando. Stando alle testimonianze dei presenti, non sono più riemersi e quando i pompieri hanno recuperato i corpi per loro non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Un dipendente Forestas e un giovane di Quartu - Trovati morti nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis : Si tratta di un dipendente di Forestas di 65 anni di Villaputzu, il cui corpo è stato ritrovato in un terreno vicino alla sua abitazione di campagna. L'altro corpo è del giovane 27enne di Quatu Sant'...

La Spezia - due anziani Trovati morti in auto : probabile omicidio-suicidio : Due corpi senza vita sono stati trovati in un’automobile in viale Italia a Deiva Marina. La coppia, di 73 e 80 anni, probabilmente si è suicidata con una pistola. Sono in corso le indagini.Continua a leggere

La Spezia - due anziani Trovati morti in auto : probabile suicidio : Due corpi senza vita sono stati trovati in un’automobile in viale Italia a Deiva Marina. La coppia, di 73 e 80 anni, probabilmente si è suicidata con una pistola. Sono in corso le indagini.Continua a leggere

Usa - scoperta shock nel territorio dei nativi : 200 cavalli Trovati morti : La sconfortante scena nel nord dello stato dell'Arizona, nei territori delle tribù dei Navajo. Per i nativi è colpa della siccità che da tempo ormai ha colpito l'area mettendo a rischio anche la popolazione locale.Continua a leggere

Schio - marito e moglie Trovati morti in casa : Schio , VICENZA, Giallo a Schio, dove i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato i corpi di due anziani morti, Enzo Bronzato, 72 anni, e la moglie Nadia Predebon, 75. Sono intervenuti nell'...