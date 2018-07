Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare Frecciarossa ...

Trenitalia e Alstom presentano il primo Pop - da luglio i test di omologazione : Teleborsa, - Il primo esemplare del treno Pop di Trenitalia , Gruppo FS, è stato mostrato oggi, 26 Giugno, alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento Alstom di Savigliano. A luglio inizierà i ...

Trenitalia - le nuove divise estive arrivano in ritardo : caos e proteste tra i dipendenti : A volte può succedere che anche la divisa arrivi in ritardo. La 'rivoluzione del look' di Trenitalia infatti è stata già annunciata. D'estate addio alla giacca, arriva la polo blu. Ma un problema con ...