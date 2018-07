TRENI REGIONE LAZIO

TRENItalia e Regione Lazio firmano il contratto di servizio per il trasporto regionale : Teleborsa, - E' stato firmato oggi il contratto di servizio fra Trenitalia e la Regione Lazio , per l'affidamento diretto del trasporto regionali, a fronte dell'impegni di effettuare investimenti per ...

TRENItalia Puglia - firmato contratto di servizio con la Regione fino al 2032 : Teleborsa, - Trenitalia in Puglia fino al 2032 per rinnovare la flotta, incrementare l'offerta e migliorare le performance di qualità. Sono questi gli obiettivi del nuovo contratto di servizio con ...

TRENItalia - proposta a Regione Lombardia di maggioranza su Trenord : Teleborsa, - Trenitalia propone a Regione Lombardia il trasferimento a titolo di usufrutto per un tempo da definire dell'1% della quota azionaria di Trenord . Al momento il capitale è distribuito al ...

TRENItalia : siglato contratto servizio decennale con Regione Sicilia (2) : (AdnKronos) - Il contratto consentirà a Trenitalia, facendo affidamento su un flusso di cassa costante e definito nel tempo, di programmare investimenti per oltre 426 milioni di euro da destinare al rinnovo della flotta con l’acquisto di nuovi treni – circa 325 milioni, di cui circa 285 finanziati d

TRENItalia : siglato contratto servizio decennale con Regione Sicilia : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Più investimenti per il trasporto regionale che si tradurranno in un rinnovo della flotta dei treni per i pendolari, in un progressivo incremento dell’offerta, in un ulteriore miglioramento delle performance di qualità. Sono gli obiettivi del nuovo contratto di servizi

Ferrovie : aggressioni sui TRENI - Regione Lombardia avvia ‘Patti locali’ : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Contro i furti e le aggressione sui treni, Regione Lombardia ha deciso di avviare i ‘Patti locali di sicurezza urbana’ per aiutare quei Comuni dove la situazione è più critica. Uno di questi è Lecco, dove ieri, appunto, c’è stato un incontro convocato dal prefetto Liliana Baccari sul tema della sicurezza ferroviaria. Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle forze ...

