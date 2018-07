Tre poliziotti a processo per il depistaggio delle indagini sull' uccisione di Paolo

Strage via D’Amelio - chiesto il processo di Tre poliziotti per il depistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...

Marocchino perde la testa - abusa di alcol e droghe e ferisce Tre poliziotti : Un Marocchino, in preda agli effetti dell"alcol e di sostanze stupefacenti, ha aggredito e ferito tre agenti di polizia. Succede a Torino, nel quartiere Parella, dove il nordafricano ha dato di matto, scagliando ripetutamente un bidone della spazzatura contro le auto in sosta, danneggiandole.Un poliziotto non in servizio ha notato la scena ed è allora intervenuto per bloccare l"ira dell"uomo: mentre contattava la centrale operativa per chiamare ...

Salvini : inconTrerò autisti aggrediti e poliziotti che hanno effettuato arresto : Salvini: da governo fermezza assoluta Roma – Di seguito il tweet di Matteo Salvini, ministro dell’Interno. “Tra poco sarò a Como. incontrerò gli autisti aggrediti e i poliziotti che hanno effettuato l’arresto. Dal nostro governo FERMEZZA assoluta. Senza se e senza ma. Me ne voglio assicurare di persona”. L'articolo Salvini: incontrerò autisti aggrediti e poliziotti che hanno effettuato arresto proviene da ...

Giuseppe Uva - pg chiede condanne fino a 13 anni per carabinieri e poliziotti : “Provocarono lo sTress che lo uccise” : In primo grado gli imputati erano stati assolti perché il fatto non sussiste. E nelle motivazioni i giudici sostennero che Giuseppe Uva, l’operaio deceduto a Varese dopo un fermo nel giugno 2008, non era stato picchiato. Oggi il pg di Milano, Massimo Gaballo, per gli imputati ha chiesto condanne fino a 13 anni per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato. Per l’accusa è stato provocato dalle “condotte ...