Tra vero e invenzione Genio e limite di Sciascia

“Giulia - ma allora è vero!”. Pubblica ‘quella’ foto e boom! Panico Tra i fan : Ma insomma, questo ritorno di fiamma, c’è, c’è stato, ci sarà, o è assolutamente improbabile? Parliamo naturalmente di Giulia De Lellis e Andrea Damante che, ultimamente sono stati pizzicati insieme sempre più spesso. Prima in un bar a Verona, poi a cena ad Anzio insieme ai genitori di lei, ora – a quanto pare – in Sardegna. E proprio dalla Sardegna arriva l’ultimo scatto di Giulia su Instagram. Ripresa di spalle, in una ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 giugno 2018 : Veronica è gelosa del rapporto Tra Vera e Roberto : L'imprenditrice sembra proprio non sopportare il feeling tra sua nipote e il Ferri e farà di tutto perché i due si allontanino.

Ecco il vero volto di Giulio Cesare : il riTratto del generale romano ricostruito in 3D : generale e dittatore romano, potente ma sicuramente poco affascinante. Giulio Cesare, uno dei personaggi più influenti della storia, non era proprio una bellezza. Almeno stando alla ricostruzione del ...

F1 - Hamilton ha firmato il rinnovo con la Mercedes : tutti i dettagli di un conTratto davvero faraonico : A breve verrà ufficializzato il rinnovo di Hamilton con la Mercedes, il pilota britannico guadagnerà 90 milioni di dollari nei prossimi due anni La trattativa per il rinnovo di Lewis Hamilton è ormai conclusa, la Mercedes ha accettato tutte le richieste del pilota britannico e adesso è pronta ad ufficializzare il tutto. Photo4 / LaPresse Dopo mesi di tira e molla, finalmente le parti hanno trovato un’intesa, con il campione del mondo che ...

Migranti - la Ong Lifeline (davvero) a Malta : "Abbiamo ricevuto il permesso di enTrare" : La Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce la nave via Twitter. Duro l'attacco della Ong per lo stallo: "E' il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo"

Grande Fratello - Veronica Satti sTravolge la sua vita : si vuole sposare con la sua compagna : Dopo il Grande Fratello, la storia d'amore di Veronica Satti , figlia di Bobby Solo, con la compagna Valentina è pronta a prendere il volo. Le due sono state paparazzate dal settimanale DiPiù mentre ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Francisca riceve una sTrana lettera - Irene e Severo si baciano : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto relative alla puntata 1816 rivelano che arrivera' una lettera misteriosa per Francisca Montenegro, mentre tra Irene e Severo ci sara' il primo passionale bacio. Il Santacruz, dopo essere rimasto vedovo di Candela, si è avvicinato alla giornalista appena arrivata a Puente Viejo. Nonostante il momento romantico, l'uomo sara' pervaso dai sensi di colpa. Nel frattempo, Raimundo cerca di elaborare un piano per liberarsi ...

Il reverendo di Harry e Meghan rivela il momento in cui ha capito che Tra i due c'è vero amore : Non li aveva mai conosciuti prima di presenziare alle loro nozze. Eppure Michael Bruce Curry, il reverendo scelto da Harry e Meghan per il loro matrimonio, si è accorto in un attimo del grande amore che li univa. Il sacerdote ha raccontato le sue sensazioni in un'intervista a Us Weekly, durante la quale ha ricordato quel giorno speciale: "È stato un vero onore partecipare. Perché quello che hanno fatto era tangibile, si ...

Farnesina - Moavero Milanesi inconTra il collega tunisino : flussi migratori in primo piano : Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Khemaies Jhinaoui, è stato ricevuto alla Farnesina dal collega italiano, Enzo Moavero Milanesi. Durante l'incontro [VIDEO], entrambi hanno evidenziato il massimo impegno per il rafforzamento del partenariato tra i due Paesi. Non si è parlato solo di Italia e Tunisia nel dialogo fra Jhinaoui e Moavero Milanesi. Si è discusso anche dei flussi migratori, soprattutto di quelli registrati negli ultimi ...

UN PRINCIPE TUTTO MIO - CANALE 5/ Le "sTrane" coincidenze con il vero principe danese... (23 gennaio 2018) : Un principe TUTTO mio, CANALE 5: questo pomeriggio va in onda il film di Martha Coolidge e con Julia Stiles e Luke Mably, scritto da Mark Amin e Katherine Fugate (oggi, 23 gennaio 2018)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Farnesina - Moavero Milanesi inconTra il collega tunisino : flussi migratori in primo piano : Il ministro degli Affari esteri della Tunisia , Khemaies Jhinaoui, è stato ricevuto alla Farnesina dal collega italiano, Enzo Moavero Milanesi . Durante l'incontro [VIDEO] , entrambi hanno evidenziato ...

Muore schiacciato da una lasTra di cemento : nuovo dramma sul lavoro nel Veronese : È morto sul colpo un operaio colpito da una lastra di cemento mentre era al lavoro per la costruzione della nuova tangenziale a Poiano di Grezzana (Verona). Per l'uomo, nato a Delianuova...

Sei incinta? Queste voglie sono davvero sTrane : Sei in dolce attesa e da un momento all’altro sei preda di irresistibili voglie? Non preoccuparti, la tua è una condizione comune a molte donne incinta. I cambiamenti ormonali, tipici della gravidanza, alterano il gusto oltre che l’olfatto e portano a rifiutare cibi che fino a qualche tempo prima si amavano e, al contrario, a desiderare di mangiarne altri che in genere non piacevano. E, ancora, a bramare a qualsiasi ora del giorno e ...

Infortuni : Verona - lasTra di cemento schiaccia operaio : Verona, 21 giu. (AdnKronos) - È deceduto sul colpo un operaio nato a Delianuova (Rc) , residente a Villafranca di Verona, mentre era al lavoro per la costruzione della nuova tangenziale a Poiano di Grezzana (Verona). È stato colpito da una lastra di cemento, e non c'è stato nulla da fare da parte de