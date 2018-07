Tour de France 2018 | ventunesima tappa Houilles-Parigi | la passerella finale sui Campi

Tour de France 2018 : Daniel Martin capitano della UAE Emirates. Il percorso potrebbe favorirlo… : “Fin da quando ho firmato con la UAE Team Emirates il mio obiettivo è stato il Tour de France. Sarà un’edizione particolarmente interessante con la corsa divisa in due parti: i primi nove giorni per cacciatori di tappe, con frazioni insidiose; la seconda metà sarà invece scandita dalle salite. Vivrò la corsa giorno per giorno, tappa dopo tappa. Ho fiducia nel Team per giungere sulle montagne in buona posizione e cercare di fare bene. Le cose ...

Tour de France 2018 : Adam Yates sulle orme del gemello Simon. Un nuovo lampo britannico verso la Grande Boucle : Due anni dopo l’exploit nel 2016 con il quarto posto nella classifica generale e il premio come miglior giovane, Adam Yates torna al Tour de France per stupire il pubblico ancora una volta. Ripetere il risultato di due anni fa sulla carta pare tutt’altro che semplice, ma l’uomo di punta della Mitchelton-Scott si rivela comunque un avversario scomodo nelle più elevate alture. A differenza del gemello Simon che si è reso ...

Tour de France vuole escludere Froome - pronto il ricorso del ciclista britannico : Colpo di scena a una settimana dal via del Tour de France 2018. La Grande Boucle ha infatti dichiarato «non gradito» Chris Froome, di fatto escludendolo dagli iscritti alla corsa. Con una lettera inviata al team Sky ha respinto l’iscrizione del 33enne corridore britannico, reduce dal successo nel Giro d’Italia e vincitore di quattro degli ultimi ci...

Tour de France 2018 - ventesima tappa Saint-Pee Sur-Nivelle-Espelette : cronometro decisiva di 31 km - ultima battaglia per la maglia gialla : L’ultima grande occasione per conquistare la maglia gialla. Sabato 28 luglio va in scena la ventesima tappa del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31km da Saint-Pee-Sur Nivelle ad Espelette. Il percorso non è per specialisti, nonostante la lunghezza avrebbe potuto avvantaggiarli. Il tracciato si presenta dal punto di vista altimetrico come un continuo saliscendi dal primo all’ultimo chilometro, dunque potrebbe ...

Il Tour de France esclude Chris Froome : finalmente un atto di coraggio per salvaguardare il ciclismo : Chris Froome non sarà al Tour de France. Per ora…Aspettiamoci infatti giorni di interminabili processi e ricorsi, prima al Comitato Olimpico Francese, poi (quasi inevitabilmente) al TAS di Losanna. Resta, in ogni caso, una decisione storica da parte degli organizzatori. Un atto forte, di grande coraggio. Una lettera inviata al Team Sky contenente, parafrasando, un messaggio inequivocabile: “Froome non è gradito. Può ledere ...

