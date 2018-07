Tour de France 2018 | i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse Froome dato

Tour de France 2018 - Damiano Caruso all’apice della carriera. Gregario di lusso in BMC - ma se si presentasse l’occasione… : Pochi ma davvero buoni. Saranno solo tredici gli azzurri presenti al Tour de France 2018 che scatterà dalla Vandea sabato 7 luglio, ma molti di loro saranno davvero al top della condizione per poter aiutare i compagni di squadra a giocarsi il tutto per tutto in chiave classifica generale. Uno di questi non può che essere Damiano Caruso: il siciliano negli ultimi anni è davvero cresciuto molto e ora può dare la propria spinta la servizio di ...

Tour de France 2018 - diciannovesima tappa Lourdes-Laruns : ultima battaglia sui Pirenei con Tourmalet e Aubisque : Venerdì 27 luglio: terzultima tappa del Tour de France 2018, la diciannovesima. Si affrontano le ultime vere montagne della Grande Boucle, prima di una cronometro fondamentale e della consueta passerella in quel di Parigi. Sta per terminare la corsa più seguita al mondo: c’è sicuramente bisogno di un altro spettacolo che potrà sicuramente arrivare. Si parte da Lourdes: 200 chilometri da percorrere. La prima ascesa di giornata, di quarta ...

Golf - PGA Tour 2018 : Francesco Molinari è in testa al Quicken Loans National a un giro dal termine! : Francesco Molinari è a un giro dal suo primo titolo sul PGA Tour. Il torinese è in testa al Quicken Loans National a diciotto buche dal termine. Anche nel round del sabato Chicco ha confermato le ottime impressioni lasciate dall’avvio di torneo, replicando il 65 del secondo giro, frutto di sei birdie, due dei quali nelle ultime due buche. Peccato solo per un bogey alla 8, soltanto il secondo colpo perso nelle 54 buche giocate fin qui a ...

Tour de France 2018 : Mikel Landa - il tempo stringe. Occasione d’oro - ma dovrà fare i conti con Quintana e Valverde : Al Tour de France 2018 Mikel Landa partirà con l’ambizione di vincere la maglia gialla e conquistare così il suo primo Grande Giro della carriera. L’appuntamento con il grande acuto è stato rimandato di anno in anno e a 28 anni lo spagnolo vanta in bacheca un solo podio, quello del Giro 2015. Per questo motivo questa sarà l’Occasione d’oro per Landa, visto che si trova probabilmente all’apice della sua carriera. Il passaggio in questa stagione ...

Golf - European Tour 2018 : Marcus Kinhult mantiene la vetta e prova la fuga all’Open de France. Nino Bertasio scivola indietro : C’è ancora Marcus Kinhult in vetta all’Open de France al termine del terzo giro. Lo svedese ha dato spettacolo sul Le Golf National, soprattutto nella prima parte, dove ha inanellato cinque birdie consecutivi. Il giro l’ha chiuso con 67 colpi, raggiungendo uno score totale di -10, che lo pone come il naturale favorito in vista di domani, quando si assegneranno, oltre al titolo, anche tre posti per l’Open Championship (ai ...

EuroTour : nell'open de France tiene Marcus Kinhult : Roma, 30 giu. , askanews, Lo svedese Marcus Kinhult ha mantenuto la leadership con 203 , 71 65 67, -10, colpi nell'HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell'European Tour con ...

Tour de France 2018 - diciottesima tappa Trie Sur-Baise-Pau : dopo le montagne - riecco i velocisti : Come notato anche nella descrizione delle precedenti tappe, tanto spazio durante il Tour de France 2018 per le ruote veloci. Anche la diciottesima frazione prevede un arrivo dedicato ai velocisti. Partenza a Trie Sur Baise, per poi percorrere 171km in linea fino a Pau. Torna la calma apparente per gli uomini di classifica prima delle due tappe decisive per delineare la graduatoria generale. Gli unici due GPM da affrontare sono di quarta ...

Tour de France 2018 - diciassettesima tappa Bagneres De-Luchon-Saint-Lary Soulan Col de Portet : tappone sui Pirenei - si decide tutto : Una frazione particolare, una vera e propria rivoluzione per i grandi giri. La diciassettesima tappa del Tour de France 2018, che si disputerà mercoledì 25 luglio, potrà davvero decidere la classifica generale. Sono soli 65 chilometri, con partenza da Bagneres De-Luchon e arrivo a Saint-Lary Soulan, sul Col de Portet, ma può davvero succedere di tutto. La prima novità, oltre che nel chilometraggio (mai vista una tappa così breve che non fosse a ...

Tour de France 2018 : Bauke Mollema a caccia della top-10 - ma sarà difficile rimanere tre settimane a ruota dei migliori : Bauke Mollema sarà il capitano del team Trek-Segafredo durante il Tour de France 2018, dal 7 al 29 luglio. Il 31enne olandese possiede le potenzialità per puntare alla top-10 nella graduatoria generale, anche se mai come nella corrente edizione sarà complicato ottenere un risultato del genere. Nella passata stagione il corridore della ex-RadioShack ha partecipato sia al Giro d’Italia sia alla Grande Boucle, ottenendo un ottimo settimo ...

Golf - PGA Tour 2018 : un trio al comando del Quicken Loans National. Francesco Molinari è quarto! : Francesco Molinari è in piena lotta per il titolo del Quicken Loans National, prova del PGA Tour che si sta disputando in questo weekend a Potomac. Il giocatore italiano ha vissuto una bella giornata, girando in 65 colpi, ovvero 8 sotto il par, grazie al suo consueto gioco ordinato e pulito, senza sbavature. Molinari è l’unico europeo della top ten, a -8 in quarta posizione, ad un solo colpo dal gruppo di testa. A comandare la classifica ...

Golf – Pga Tour - Quicken Loans National : Francesco Molinari al quarto posto - Woods solo undicesimo : L’azzurro Francesco Molinari è a un colpo dai tre leader Ryan Armour, Brian Gay e Beau Hossler a Quicken Loans Francesco Molinari, in grande spolvero, ha offerto un’altra ottima prova ed è salito dal decimo al quarto posto con 132 (67 65, -8) colpi nel Quicken Loans National (PGA Tour), preceduto soltanto di uno dai tre leader Ryan Armour (131 – 66 65, -9), Brian Gay (67 64) e Beau Hossler (65 66). Non è stato da meno Tiger Woods da 48° a ...

Tour de France 2018 - Primoz Roglic mina vagante. La possibile sorpresa che in pochi si aspettano : Dal salto con gli sci al ciclismo: un cambio davvero clamoroso. Ci ha messo qualche anno ad adattarsi, ma ora Primoz Roglic sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Se fino al 2017 poteva essere pericoloso in eventuali fughe da lontano, quest’anno può prendersi sicuramente lo scettro di possibile sorpresa in chiave di classifica generale per quanto riguarda il prossimo Tour de France. La marcia di avvicinamento alla Grande Boucle, ...

Tour de France 2018 - sedicesima tappa Carcassonne-Bagneres De-Luchon : iniziano i Pirenei. La discesa finale promette sorprese… : La sedicesima tappa del Tour de France 2018 sarà la prima frazione di alta montagna sui Pirenei. Il percorso di 218 km da Carcassonne a Bagneres De-Luchon presenta nel finale due GPM di prima categoria, su cui vedremo uno scontro diretto tra gli uomini di classifica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della sedicesima tappa del Tour de France 2018. Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve ...

Tour de France 2018 - quindicesima tappa Millau-Carcassonne : frazione da fuga - c’è il terreno per attaccare : La quindicesima tappa del Tour de France 2018 sembra particolarmente adatta agli attaccanti. Il percorso di 181 km da Millau a Carcassonne presenta infatti diverse salite che premieranno chi saprà osare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della quindicesima tappa del Tour de France 2018. Continui saliscendi fin dalla partenza con la breve salita di Côte de Luzençon (3,1 km al 5,9%) dopo appena sei chilometri, un trampolino ...