Toto Cutugno | malore in Belgio «Ricoverato in ospedale per un problema cardiaco»

Toto Cutugno - malore in Belgio : annullato un concerto. «Ricoverato in ospedale per un problema cardiaco» : ROMA - Paura per Toto Cutugno che ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi in Belgio per il 30 giugno nella cittadina di Seraigne perché colto da un improvviso malore. A scriverlo sui ...

Toto Cutugno - malore cardiaco è infarto?/ Ultime notizie - come sta : annullato concerto per mal di cuore : Toto Cutugno, malore cardiaco è infarto? Ultime notizie, come sta: annullato concerto nella cittadina di Seraigne in Belgio per mal di cuore. Le sue condizioni sono al momento stabili.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Toto Cutugno - malore in Belgio : concerto annullato. «E' ancora ricoverato in ospedale» : A scriverlo sui social è l'assessore allo sport e alla cultura della cittadina, Eric Vanbrabant che parla di 'malore cardiaco' per il quale sarebbe stato ricoverato all'ospedale di Liegi. Cutugno era ...

“L’Italiano” Mika canta Toto Cutugno - l’omaggio a Milano e il duetto con Chiara in Stardust (video) : Mika ama l'Italia e l'Italia ama Mika. Un italiano d'eccezione si è esibito questa sera sul palco di Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. "L'Italia mi ha dato gioia, tantissima gioia, voglio sempre crescere e mantenere un cuore caldo", sono le parole di Mika per noi. "Ci sono certi paesi in cui è più facile, qui sento il cuore caldo, mi sento vivo", continua l'artista internazionale. "Mi sento a casa", ha confessato, ...

Toto Cutugno a Che tempo che fa : “L’Italiano? Scritta per Celentano - ma mi disse ‘non la canterò mai'” : Toto Cutugno a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 racconta la genesi de L’Italiano, brano del cantante diventato ormai celebre in tutto il mondo: “lo scrissi per Adriano Celentano, ma mi disse ‘non lo canterò mai perché non ho bisogno di dire sono un italiano vero, la gente lo sa…‘” L'articolo Toto Cutugno a Che tempo che fa: “L’Italiano? Scritta per Celentano, ma mi disse ‘non la canterò mai'” proviene da ...

“Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Luca Argentero - Claudio Bisio e Toto Cutugno tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiseiesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Luca Argentero, Claudio Bisio e ...

Toto CUTUGNO/ "Io - dimenticato dal mio Paese". Poi canta L'italiano 'nero' (Che tempo che fa) : TOTO CUTUGNO ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Vi svelo il segreto del mio successo". Poi parla dell'amicizia con Modugno e della liason lavorativa con Celentano.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:48:00 GMT)

Toto Cutugno / Il cantante ripercorre i suoi più grandi successi (Che tempo che fa) : Tuto CUTUGNO è ospite di Fabio Fazio nella puntata odierna di Che tempo che fa: carriera e più grandi successi dell'artista italiano che ha venduto più di 100 milioni di dischi.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:06:00 GMT)