Toto Cutugno | malore in Belgio | concerto annullato «E' ancora ricoverato in ospedale»

“L’Italiano” Mika canta Toto Cutugno - l’omaggio a Milano e il duetto con Chiara in Stardust (video) : Mika ama l'Italia e l'Italia ama Mika . Un italiano d'eccezione si è esibito questa sera sul palco di Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. "L'Italia mi ha dato gioia, tantissima gioia, voglio sempre crescere e mantenere un cuore caldo", sono le parole di Mika per noi. "Ci sono certi paesi in cui è più facile, qui sento il cuore caldo, mi sento vivo", continua l'artista internazionale. "Mi sento a casa", ha confessato, ...

Toto Cutugno a Che tempo che fa : “L’Italiano? Scritta per Celentano - ma mi disse ‘non la canterò mai'” : Toto Cutugno a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 racconta la genesi de L’Italiano, brano del cantante diventato ormai celebre in tutto il mondo: “lo scrissi per Adriano Celentano, ma mi disse ‘non lo canterò mai perché non ho bisogno di dire sono un italiano vero, la gente lo sa…‘” L'articolo Toto Cutugno a Che tempo che fa: “L’Italiano? Scritta per Celentano, ma mi disse ‘non la canterò mai'” proviene da ...