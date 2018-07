Torna l' ' idea-Giampaolo' per sostituire Torreira | Praet in regia

ilsecoloxix

: RT @GoffredoB: @nzingaretti intervistato da Cazzullo su @Corriere torna sulla bislacca idea di una sponda a sinistra con #M5S, stiamo fresc… - secretlife1972 : RT @GoffredoB: @nzingaretti intervistato da Cazzullo su @Corriere torna sulla bislacca idea di una sponda a sinistra con #M5S, stiamo fresc… - luca74alba : RT @repubblica: Idea Honda, torna lo scooter vintage [news aggiornata alle 19:12] - GoffredoB : @nzingaretti intervistato da Cazzullo su @Corriere torna sulla bislacca idea di una sponda a sinistra con #M5S, sti… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Genova - La Gumina per l'attacco, Jankto per il centrocampo, Colley e Ferrari , Alex, del Bologna, già arrivati per la difesa. Ma la vera novità potrebbe riguardare Dennis. Non tanto per la ...