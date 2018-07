Torino | bimbo marocchino di sette anni salvato alle Molinette con un fegato donato in

Torino - bimbo di 6 anni colpito da ictus salvato con uno stent cerebrale : primo caso in Italia : All'ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino 'per la prima volta al mondo in età pediatrica è stato salvato un bambino di 6 anni colpito da ictus con l'inserimento di ...

A Torino è stato registrato all’anagrafe un bimbo con due mamme : Lunedì 23 aprile passerà alla storia per essere il giorno in cui in Italia un bambino nato da due genitori dello stesso sesso è stato registrato all’anagrafe. La firma sull’atto è quella del sindaco Chiara Appendino che era intervenuta in prima persona lo scorso martedì 17 aprile quando l’ufficio anagrafe dell’ospedale Sant’Anna si era rifiutato di registrare il piccolo, nato lo scorso venerdì 13 aprile. La sindaca ha quindi deciso di forzare ...

