Titanfall 2 - Reloaded

eurogamer

: Un grande gioco al momento sbagliato #Titanfall2 #Reloaded - Eurogamer_it : Un grande gioco al momento sbagliato #Titanfall2 #Reloaded -

(Di domenica 1 luglio 2018)2 è un titolo di Electronic Arts pubblicato a fine 2016 decisamente ben fatto, che prende le caratteristiche migliori del suo predecessore andando a rifinirne le meccaniche di gioco, mettendo in scena una battaglia tra fanti ultra tecnologici e giganteschi mecha d'ispirazione giapponese. La campagna singleplayer è breve ma ben fatta e funge da prologo alle vicende della componente multiplayer. Il team di sviluppo che ha concepito questo ibrido in passato aveva fatto parecchio parlare di sé: Jason West e Vince Zampella erano i transfughi di Infinity Ward che nel 2010 avevano ceduto alle lusinghe di EA per dare vita a un progetto completamente diverso.L'originale uscito nel 2014, pur se caratterizzato da qualche problema, tutto sommato era riuscito nell'intento di dare uno scossone al mercato degli sparatutto, soprattutto per quanto riguardava il gameplay. Grazie a Battlefield e ...