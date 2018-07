Terremoto sugli Appennini - sciame sismico in provincia di Modena - : La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E' stata avvertita anche a Bologna e Lucca

Stadio - nuovo Terremoto in arrivo Raggi denunciata da urbanista 5S“Violata la legge sugli stadi” : Stadio Roma, la bufera giudiziaria con arresti e indagati non si ferma. Ora tocca direttamente il sindaco Virginia Raggi, contro la quale è stata presentata una denuncia/querela per abuso d'ufficio da parte dell'animatore del Tavolo della libera urbanistica, Francesco Sanvitto Segui su affaritaliani.it