Terremoto oggi a Modena Ultime scosse INGV | Pievepelago | altra scossa in serata da 2 8 M

Terremoto oggi a Modena/ INGV ultime scosse : sisma M 3.6 a Pievepelago in Emilia Romagna (1 luglio 2018) : Terremoto oggi a Modena, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche/ Ingv - ultime scosse : sisma M 2.5 a Sant'Angelo in Pontano (28 giugno 2018) : Terremoto oggi, 28 giugno 2018, nelle Marche. ultime scosse secondo i dati Ingv: il sisma è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter e ha avuto come epicentro Sant'Angelo in Pontano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:59:00 GMT)

Terremoto a Pistoia oggi/ Ingv - ultime scosse : sisma 2.7 a Sambuca Pistoiese (25 giugno 2018) : Terremoto a Pistoia oggi, 25 giugno 2018: Ingv, ultime scosse. Un sisma di magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificato a Sambuca Pistoiese. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Terremoto oggi in Grecia : scossa M 5.5/ Ultime notizie : paura sulla costa del Peloponneso - nessun danno : Terremoto oggi in Grecia: forte scossa di magnitudo 5.5 della Scala Richter sulla costa occidentale del Peloponneso. Tanta paura ma nessun danno, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:47:00 GMT)

Camerino - scoperti 120 casi di contributi illeciti per un alloggio dopo il Terremoto : La Guardia di Finanza di Camerino ha accertato 120 casi di illecite richieste di contributi per pagare l’affitto di un alloggio dopo il terremoto del 24 agosto 2016. L’operazione ‘Anubi‘ delle Fiamme Gialle condotta fin dai primi mesi di erogazione del Cas, il Contributo di Autonoma Sistemazione, ha portato a scoprire un totale di oltre 500mila euro percepiti indebitamente da chi aveva dichiarato che la sua casa era stata resa ...

Terremoto oggi in Giappone : scossa M 6.1 a Osaka/ Video - ultime notizie : almeno 3 morti e centinaia di feriti : Terremoto oggi in Giappone: forte scossa M 6.1 a Osaka. Bilancio devastante: almeno 3 morti e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:22:00 GMT)

Terremoto - Lucca : evacuati scuola e tre alloggi - “edifici vulnerabili” : Ordinanza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, firmata oggi, per vietare l’accesso e la permanenza in un edificio della città in via San Nicolao, che non ha superato i requisiti di vulnerabilità sismica dopo recenti verifiche strutturali. L’edificio ospita gli istituti scolastici superiori Civitali-Paladini, una scuola materna e un asilo nido, e, in una parte, anche tre alloggi popolari. Dalla relazione tecnica sulla ...

Terremoto oggi in Calabria/ INGV ultime scosse : Cosenza - sisma M 2.9 a Bocchigliero (11 giugno 2018) : Terremoto oggi a Catanzaro, Calabria: ultime scosse INGV di giornata, sisma M 2.9 a Bocchigliero, nessun danno segnalato. Tutte le scosse e i dati in tempo reale(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : oggi il premier in visita nelle zone colpite : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel Centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali. Tappa ...

Terremoto oggi nel Lazio/ INGV ultime scosse : Rieti - sisma M 2.9 ad Accumoli (7 giugno 2018) : Terremoto oggi a Rieti, Lazio: ultime scosse INGV di giornata, sisma M 2.9 ad Accumoli e Amatrice, non ci sono danni segnalati. Tutte le scosse e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:54:00 GMT)