Terremoto in Emilia | scossa di magnitudo 3 6 | la terra trema vicino a Modena

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 in Emilia : la terra trema vicino a Modena : La terra torna a tremare in Emilia. Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stato avvertito stamani alle 9.32 in provincia di Modena. La scossa, secondo i dati dell'

Terremoto oggi a Modena/ INGV ultime scosse : sisma M 3.6 a Pievepelago in Emilia Romagna (1 luglio 2018) : Terremoto oggi a Modena, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Scossa di Terremoto tra Emilia-Romagna e Toscana : avvertita in provincia di Modena e Lucca [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Emilia-Romagna : inaugurato il nuovo impianto di Mondine : Un investimento da oltre 20 milioni di euro, sostenuto in gran parte dalla Regione Emilia-Romagna, per un’opera fondamentale per la vita di un territorio. Sono stati completati i lavori del nuovo impianto idrovoro di Mondine (Mn), il grande nodo idraulico dove confluiscono le acque della pianura reggiana e modenese. inaugurato questa mattina, presente il presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, è stato totalmente ricostruito e affianca la ...

Terremoto e ricostruzione - Regione Emilia-Romagna al nuovo Governo : garantire il completamento rapido delle opere : Mettere subito mano alle norme sulla ricostruzione, per garantire il completamento rapido e nella piena legalità delle opere, in particolare nei centri storici e sul patrimonio pubblico. Con due priorità: assicurare la non pignorabilità dei fondi delle contabilità speciali, a difesa delle piccole imprese, soprattutto della filiera edilizia, e la conferma del personale straordinario oggi impiegato nei Comuni, per evitare l’allungamento di ...

Il Terremoto dell’Emilia : 6 anni dal sisma - l’importanza della memoria : “A distanza di 6 anni dal 20 e 29 maggio 2012, molto è stato fatto nell’ambito della ricostruzione; per la prima volta ci si è resi conto dell’importanza delle conoscenze geologiche del nostro territorio e mai come prima si è percepita l’evoluzione del territorio sotto i nostri piedi. Lo sforzo effettuato per ampliare la consapevolezza dei cittadini e adeguare la normativa non basta per assicurare alle future generazioni terremoti senza ...

Terremoto Emilia Romagna 2012 : altri 55 milioni per il sistema produttivo : In Emilia-Romagna sono in arrivo 55 milioni di euro per investimenti e progetti a sostegno del sistema economico produttivo e della ricerca dell’area colpita dal sisma del 2012. Il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, nelle prossime settimane adotterà gli atti necessari per destinare e utilizzare queste risorse, derivate da risparmi realizzati in questi anni durante la ricostruzione ...

Terremoto Emilia Romagna : a 6 anni stanziati 4 miliardi - 2.9 già liquidati : “Dopo sei anni dal Terremoto in Emilia, tutte le azioni messe in campo sia grazie al pubblico che ai cittadini ci riconsegnano un territorio con un’occupazione in crescita, un aumentato valore aggiunto, un Pil più alto, più esportazioni, maggiori investimenti e la permanenza di tutte le multinazionali”. Sono le parole dell’assessore per le Attività produttive e la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, Palma Costi, in ...

Terremoto in Emilia Romagna - geologi : aumentare sicurezza abitazioni : Sesto anniversario del Terremoto in Emilia Romagna, i geologi: incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni.

6° anniversario del Terremoto in Emilia-Romagna - geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

Terremoto Emilia-Romagna : a 6 anni dal sisma Medolla (Mo) inaugura il palazzetto dello sport : Medolla in festa per il restauro del palazzetto dello sport. L’edificio è stato riconsegnato alla comunità questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco Filippo Molinari e al presidente Uisp provinciale, Giorgio Baroni. La struttura era stata lesionata dal Terremoto del maggio 2012 e decretato allora inagibile. Il progetto di ripristino, per il quale ...

Terremoto in Emilia il 20 Maggio 2012 : Terremoto in Emilia Il Terremoto dell’Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana Emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un’area molto vasta comprendente tutta l’Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della […]