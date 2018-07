Tennis | Zverev | «Federer un mito Sogno la finale contro di lui»

Tennis : Wozniacki e Zverev vincono ad Eastbourne. Dzumhur conquista Antalya : Da lunedì comincerà Wimbledon 2018 ed oggi si sono chiusi gli ultimi tornei di preparazione in vista del terzo slam dell’anno. Ad Eastbourne successo al femminile per Caroline Wozniacki, che ha sconfitto in finale la bilelorussa Aryna Sabalenka in due set con il punteggio di 7-5 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Per la danese, numero due della classifica mondiale, si tratta del 29esimo trofeo della carriera, secondo stagionale dopo gli ...

Tennis – La sincerità di Zverev : “Federer e Nadal? I migliori della storia - cerco di competere ma…” : Alexander Zverev ha commentato con estrema sincerità come ci si senta, da terzo in classifica, a dover avere a che fare con top player del calibro di Federer e Nadal Presente in Italia per un evento di sponsorizzazione, Alexander Zverev ha risposto molto volentieri alle domande della stampa italiana. Al numero 3 del mondo, appena dietro il due Nadal, Federer, è stato chiesto proprio come ci si senta a dover affrontare due leggende viventi del ...

Tennis – I complimenti di Zverev a Cecchinato : “il suo Roland Garros una grande storia - ma adesso arriva il difficile” : Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, ha fatto i complimenti a Marco Cecchinato per lo splendido Roland Garros giocato Presente in Italia per un evento di sponsorizzazione, Alexander Zverev ha risposto molto volentieri alle domande della stampa italiana. Impossibile non chiedere al giovane Tennista tedesco un parere su Marco Cecchinato, il Tennista palermitano che ha sorpreso tutti arrivando fino in semifinale nel Roland Garros. Zverev ...

Roger Federer/ Il Re torna in campo e vince : battuto Mischa Zverev a Stoccarda (Tennis) : Ritorno con vittoria per Roger Federer: lo svizzero, che ha saltato per scelta tutta la stagione sulla terra, ha esordito a Stoccarda battendo Mischa Zverev in tre set combattuti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Tennis - è il giorno di Federer. Sull'erba di Stoccarda sfida Mischa Zverev : E il primo ha regalato una sorpresa clamorosa: la stella canadese, il 19enne Denis Shapovalov, numero 23 al mondo, è stato eliminato dal 28enne indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 169 Atp, col ...

Tennis : a Parigi avanti Zverev e Thiem : ANSA, - ROMA, 3 GIU - Alexander Zverev e Dominic Thiem si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finali del Roland Garros, dove si affronteranno per l'accesso alla semifinale. Il giovane tedesco, n. 2 ...

Tennis - Roland Garros : Alex Zverev - che spavento : 5 set per far fuori Dzumhur : Tennis I risultati in diretta Il primo big del Roland Garros a tagliare il traguardo della seconda settimana è il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, che si è salvato da una clamorosa ...

Tennis - Roland Garros 2018 : i risultati di domenica 27 maggio. Alexander Zverev e Dimitrov avanzano senza problemi. Bravissimo Berrettini : Si è conclusa la prima giornata di incontri del tabellone maschile del Roland Garros 2018 e non ci sono state grosse sorprese. I big chiamati in causa hanno risposto presente, offrendo prestazioni convincenti. C’era attesa per l’esordio della testa di serie n.2 del torneo, il tedesco Alexader Zverev che, nell’ultimo incontro in programma sul Suzanne Lenglen, affrontava il lituano Ricardas Berankis (n.92 del mondo). Ebbene, il ...

Tennis – Retroscena Zverev : “ho dato la mia racchetta a Totti - lui ha ricambiato con un regalo fantastico!” : Alexander Zverev ha raccontato un simpatico Retroscena in merito agli Internazionali d’Italia: il Tennista tedesco ha regalato la sua racchetta a Totti che ha ricambiato il favore Fra tutti i monumenti che si possono ammirare a Roma, uno lo si può anche conoscere di persona: Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha fatto la conoscenza di diversi Tennisti impegnati negli Internazionali d’Italia la scorsa settimana ed è stato visto spesso ...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di Tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

