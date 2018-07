Tennis | Wimbledon | la finale da sogno e il record azzurro

Tennis - Wimbledon : Nadal sfida Federer il tempio li aspetta : G iugno e luglio portano con sé il rosso e il verde, i colori della gloria imperitura. E i Principi vestono le livree intonate alle loro riserve di caccia preferite: la terra per Nadal e l'erba per ...

Tennis - Wimbledon : sorteggio dolce per gli azzurri. Sarà Cecchinato-Nadal? : ... quando fu stoppato da Juan Martin Del Potro: il 34enne di Caldaro, ora n°43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, n°211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, alla quinta presenza nel main ...

Tennis : Wimbledon - sorteggio soft azzurri : Fabio Fognini , n.16 al mondo, esordirà contro il giapponese Taro Daniel, mentre Marco Cecchinato, n.31 dopo l'exploit a Parigi, affronterà l'australiano Alex De Minaur , n.77, . Avversario ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Otto azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : Travaglia e Fabbiano accedono al tabellone principale : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia si qualificano per il tabellone principale di Wimbledon. I due azzurri si aggiungono ai cinque già presenti nel main draw dello Slam londinese: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini. In totale erano sette gli azzurri arrivati all’ultimo turno delle Qualificazioni. Fabbiano ha sconfitto in quattro set il rappresentante di Taipei, Jason Jung, con il punteggio di ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : eliminate tutte le azzurre al secondo turno : L’Italia avrà solo Camila Giorgi nel tabellone femminile di Wimbledon 2018. La marchigiana è già presente nel main draw e purtroppo insieme a lei non ci saranno altre azzurre. Infatti tutte le Tenniste italiane presenti nelle Qualificazioni dello Slam londinese sono state eliminate al secondo turno. Nella doppia sfida Stati Uniti-Italia c’è un stato un dominio americano. Martina Trevisan e Jessica Pieri sono state entrambe sconfitte ...

Tennis. Wimbledon - Fognini e Cecchinato e teste di serie. E c'è Serena : Oggi la Williams è numero 183 al mondo, una posizione che teoricamente non le garantisce la posizione di testa di serie nei tornei più importanti. A Londra, malgrado ciò, si è vista accordare uno ...

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv : in campo Deborah Chiesa (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: continuano i turni di qualificazione, oggi impegnate le donne con tre italiane che vanno a caccia di un'altra vittoria sull'erba di Londra(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv - orario e italiani in campo (Tennis - 26 giugno) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: si gioca ancora per le qualificazioni del torneo di tennis, tanti italiani in campo dopo un lunedì in cui hanno fatto davvero bene(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 03:00:00 GMT)

Tennis - Cilic+Coric : sarà super Croazia a Wimbledon? Nadal torna re : Il precedente primato del croato risaliva al 2 aprile 2018 quando fu classificato per la prima volta numero 28 del mondo. 149 - Le finali Atp giocate da Roger Federer: per lo svizzero un bilancio di ...

Tennis Wimbledon 2018 - le qualificazioni live su Sky Sport. Dal 2/7 sei canali dedicati : L'Italia sarà presente con tredici Tennisti nelle qualificazioni di Wimbledon (diretta esclusiva su Sky Sport), terzo Slam della stagione in programma dal 2 al 15 luglio sull’erba dell’All England Club di Church Road. Il torneo di ammissione al main draw scatterà lunedì 25 giugno. Nove uomini proveranno ad accedere al tabellone ...

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi 26 giugno) : Diretta Wimbledon 2018: info streaming video e tv, parte oggi il torneo di tennis più prestigioso. Per tutta la settimana assisteremo ai tre turni previsti nelle qualificazioni al main draw(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:51:00 GMT)

Tennis - Wimbledon 2018 : tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici : Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018. I Championships Sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno. Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzo e Matteo Berrettini Sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i Tennisti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro ...