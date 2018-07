Tennis | Murray non giocherà a Wimbledon

Tennis - Wimbledon : Murray rinuncia - in campo quattro azzurri e la Giorgi : LONDRA - 'E' col cuore pesante che annuncio che quest'anno non sarò a Wimbledon'. Con tristezza Andy Murray rinuncia. Tornato in campo dopo un lunghissimo stop nelle ultime settimane, disputando prima ...

Tennis - Wimbledon - Murray dà forfeit : 'Troppo presto per giocare 5 set' : Niente ritorno a Wimbledon per Andy Murray. Lo scozzese che ha vinto i Championships nel 2013 e 2016 ha annunciato ieri che non giocherà il torneo al via domani, spiegando che è 'Troppo presto per ...

Tennis - Murray gli argentini e i Mondiali di calcio : a colpi di insulti : Scambio di ironie, con insulto, tra Andy Murray e due Tennisti argentini, presenti ieri sera alla disfatta dell'Albiceleste contro la Croazia. Prima del fischio d'inizio al Nizhny Novgorod Stadium, ...

Tennis - Murray ritorno in campo con sconfitta. Federer ok ad Halle : Sui campi in erba dove ha già trionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.72 Atp. Prossimio avversario dello svizzero sarà al secondo turno il ...

Tennis : Murray torna - lotta ma va ko : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Sconfitta onorevole per Andy Murray rientrato oggi sul circuito dopo 11 mesi e mezzo di inattività. L'ex n.1 del mondo , oggi sceso al 156/o posto nel ranking, , dopo l'operazione all'anca a gennaio, ha debuttato oggi nel torneo sull'erba del Queen's, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a ...

Tennis : Murray torna - lotta ma va ko : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Sconfitta onorevole per Andy Murray rientrato oggi sul circuito dopo 11 mesi e mezzo di inattività. L'ex n.1 del mondo , oggi sceso al 156/o posto nel ranking, , dopo l'operazione all'anca a gennaio, ha debuttato oggi nel torneo sull'erba del Queen's, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a ...

Tennis - fa caldo sull'erba : oggi Federer - Murray e Djokovic : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Un martedì caldissimo, sull'erba, con Wimbledon che si avvicina di gran carriera. oggi, fra Halle e il Queen's, i tornei maschili regalano mille spunti. Senza ...

Tennis - riecco Murray : al Queen's fra i dubbi : "Devo giocare e capire" : Mi piacerebbe risalire al vertice di questo sport, ma se non dovesse accadere, va bene lo stesso, non è la fine del mondo se non lo faccio", ha detto Murray che un anno fa era ancora in testa al ...

Tennis - Murray torna in campo dopo undici mesi : “non mi aspetto di vincere subito uno slam - ma…” : Andy Murray è pronto a tornare in campo dopo undici mesi di stop, lo scozzese si prepara ad affrontare il Queen’s dove esordirà contro Kyrgios “Ho sempre pensato che sarei tornato e avrei giocato di nuovo. Mi piacerebbe risalire al vertice ma se non dovesse accadere va bene ugualmente, non è la fine del mondo se non lo faccio“. E’ lo spirito con cui l’ex n.1 del mondo Andy Murray torna a giocare dopo 11 mesi e mezzo ...

Tennis – Murray rientra al Queen’s - ma l’esordio è durissimo : il britannico affronterà Kyrgios : Andy Murray farà il suo rientro ufficiale dopo 11 mesi di assenza sull’erba del Quuen’s. l’esordio però sarà durissimo: il britannico affronterà Kyrgios Il mondo del Tennis si prepara a riabbracciare Andy Murray. Dopo ben 11 mesi di assenza a causa di un infortunio all’anca che lo tiene fermo dallo scorso Wimbledon, dopo diversi rientri posticipati ed un’operazione necessaria per poter tornare in campo, Andy Murray si prepara al rientro. Il ...

Tennis - Murray dà forfait ad ‘s-Hertogenbosch : Andy Murray non prenderà parte al torneo di ‘s-Hertogenbosch, nonostante lo stesso Tennista abbia rivelato di essere prossimo al rientro in campo Andy Murray non è ancora pronto al rientro, il Tennista scozzese ha infatti annunciato che non parteciperà al torneo Atp 250 ‘s-Hertogenbosch che si giocherà la prossima settimana in Olanda. Il forfait al torneo che si disputa sui campi in erba, di preparazione a Wimbledon, allunga dunque ...

Tennis - Andy Murray prepara il rientro in vista di Wimbledon : Andy Murray potrebbe presto rientrare nel seeding, dopo la lunga assenza il Tennista scozzese si appresta a giocare la stagione erbivora Andy Murray, assente dal circuito da Wimbledon 2017 e poi operatosi all’anca a gennaio a Melbourne, punta ancora a rientrare per la stagione su erba ed entro questa settimana farà una dichiarazione. Lo ha affermato la madre Judy. “Sta facendo la riabilitazione, è tornato in campo negli ultimi due ...

Tennis - Andy Murray : “Il mio recupero dopo l’operazione all’anca procede lentamente. Spero di essere a Wimbledon” : La situazione sul fronte “Andy Murray” continua ad essere decisamente complicata. Da ormai quasi un anno l’ex n.1 del mondo del Tennis è afflitto da problematiche all’anca e, operato a gennaio, il due volte vincitore di Wimbledon ancora stenta a trovare la miglior condizione, lontano dal pieno recupero in vista dei Championships 2018. “Il recupero fisico prosegue molto più lentamente di quanto mi aspettasi. Ho ...

Tennis – L’agente di Andy Murray mette paura ai fan : “l’infortunio all’anca è cronico - Andy è stato…” : Ugo Colombini, agente di Andy Murray, ha commentato l’infortunio di Andy Murray che costringerà il Tennista britannico a posticipare il suo rientro Doveva tornare in un Challenger settimana prossima, il rientro di Andy Murray è rimandato e probabilemnte, anche la sua presenza a ‘s-Hertogenbosch, nel mese di giugno è a rischio. Il Tennista britannico non è riuscito ancora a rimettersi in sesto dopo il problema all’anca e la ...