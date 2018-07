Temptation island 2018 | la De Filippi rivela cosa vedremo | ' Un confronto dopo tre giorni'

Temptation island 2018/ Due coppie in crisi - una fidanzata ha tradito : continua il gossip dalla Sardegna : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 04:05:00 GMT)

GIORGIO MANETTI TRA Temptation island VIP E GRANDE FRATELLO VIP 3/ Per Maria De Filippi con Gemma è finita : GIORGIO MANETTI tra TEMPTATION ISLAND Vip e il GRANDE FRATELLO Vip 3: Simona Ventura e Ilary Blasi si contendono il cavaliere del trono over di Uomini e Donne.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 00:41:00 GMT)

Temptation island : quasi terminate le riprese - parla Filippo Bisciglia : Temptation Island in dirittura d’arrivo, lo conferma Filippo Bisciglia Manca poco alla messa in onda su Canale 5 di uno dei programmi più attesi dell’estate. Il 9 Luglio andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e Filippo Bisciglia, dal suo profilo ufficiale Instagram, fa sapere che le riprese sono quasi giunte al termine. […] L'articolo Temptation Island: quasi terminate le riprese, parla Filippo Bisciglia proviene ...

“Ho fatto questo…”. Il gesto commovente di Georgette Polizzi. L’appello della stilista di Temptation island stupisce : Georgette Polizzi, la protagonista di Temptation Island che si è ammalata improvvisamente di sclerosi multipla, pensava di non poter nemmeno più tornare a camminare. Poi ha trovato la forza di reagire e ha iniziato una lunga e dura battaglia (e convivenza) con la malattia testimoniata con video e foto sul suo seguitissimo account Instagram. La scorsa settimana ha pubblicato un video che ha ricevendo moltissimi like nel quale ha spiegato ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : «Ecco perché non parteciperemo a Temptation island Vip» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano il motivo della loro assenza a Temptation Island Vip. La coppia, in un'intervista a Nuovo, ha dichiarato che non parteciperà al reality, noto per mettere alla ...

Temptation island 2018 / Tutto pronto per il secondo falò - chi piangerà adesso? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: il messaggio pubblicato su Instagram di Raffaella Mennoia conferma il primo tradimento di questa edizione?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:52:00 GMT)

Temptation island 2018 / Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta : convivenza o addio? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: il messaggio pubblicato su Instagram di Raffaella Mennoia conferma il primo tradimento di questa edizione?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Temptation island 2018 / Una coppia si è già lasciata? Raffaella Mennoia svela il tradimento : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: il messaggio pubblicato su Instagram di Raffaella Mennoia conferma il primo tradimento di questa edizione?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 07:45:00 GMT)

Temptation island - le coppie vip che saranno messe in crisi : Slitta di una settimana e prende il via lunedì 9 luglio, anziché giovedì 5, Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e Simona Ventura per i Vip e prodotto da Maria De Filippi. Un’esigenza di palinsesto delle reti Mediaset forse dietro al rinvio: nello stesso periodo infatti si sono accavallati i mondiali di calcio e il maltempo, che nei giorni scorsi ha colpito Santa Margherita di Pula e ha ostacolato le riprese del ...

Temptation island 2018 - presunta crisi tra Ida e il fidanzato - interviene la Galgani : Sono in corso le registrazioni dell'atteso Temptation Island 2018, il reality show che mette alla prova i sentimenti e che andrà in onda a partire dal 9 luglio in prima serata su Canale 5. Tra le coppie partecipanti ci sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia nata nell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, che hanno voluto partecipare per testare la veridicità del loro amore. Le anticipazioni parlano già di problemi sorti nella ...

Temptation island 2108 - presunta crisi tra Ida e il fidanzato - interviene la Galgani : Sono in corso le registrazioni dell'atteso Temptation Island 2018, il reality show che mette alla prova i sentimenti e che andrà in onda a partire dal 9 luglio in prima serata su Canale 5. Tra le coppie partecipanti ci sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia nata nell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, che hanno voluto partecipare per testare la veridicità del loro amore. Le anticipazioni parlano già di problemi sorti nella ...

Anticipazioni Temptation island 2018/ Ida in lacrime per Riccardo - Gemma la consola : ...//www.ilgiornale.it/news/spettacoli/Temptation-Island-2018-Gemma-galgani-soccorso-ida-platano-1546112.html Chiedi la correzione di questo articolo

Chi è Raffaela Giudice? Biografia - età e vita privata della fidanzata di Andrea di Temptation island 2018 : Non sapete ancora chi è Raffaela Giudice di Temptation Island 2018? Con questa nostra Biografia dettagliata, scoprirete ogni cosa sul suo conto: età, data e luogo di nascita e vita privata sono solo alcune delle curiosità che abbiamo scoperto spulciando i suoi profili social. Una ragazza molto attiva sui social network, in cui posta sempre foto insieme al fidanzato Andrea Celentano, col quale ha deciso di prendere parte a Temptation Island 6 per ...

Anticipazioni Temptation island 2018/ Ida in lacrime forse per Riccardo - Gemma la consola : Tra le coppie in gara a Temptation Island 2018 vi sono anche Ida e Riccardo, protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne trono over. I due hanno scelto di mettersi alla prova vivendo questa nuova temuta avventura nel villaggio delle tentazioni di Canale 5 e, a quanto pare, la situazione sarebbe abbastanza complicata, così come testimoniano le foto pubblicate dalla rivista 'Chi', dove vediamo la Platano piangere disperata in compagnia di ...