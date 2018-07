Taxi volanti | primi test in California

Urban Air Mobility - L'Audi sostiene il progetto dei Taxi volanti : "L'Audi sta dando forma alla mobilità nella terza dimensione". Con queste parole la Casa dei Quattro Anelli ha voluto annunciare l'avvio di una nuova collaborazione con la città di Ingolstadt per supportare lo sviluppo e i futuri collaudi dei taxi volanti. Il progetto Urban Air Mobility, sostenuto dall'Unione Europea, porterà il costruttore tedesco a sperimentare assieme ad alcuni partner innovative soluzioni per il trasporto pensate ...

Sea Bubbles : ecco i Taxi “volanti” che potrebbero rivoluzionare la mobilità di Parigi : rivoluzionare la mobilità urbana per ridurre il traffico delle più grandi città del mondo, ridurre i tempi di spostamento e, al tempo stesso, ridurre le emissioni di gas inquinanti emesse dalle auto sono obiettivi ambiziosi che sempre più paesi stanno cercando di raggiungere per un futuro maggiorente sostenibile a beneficio di milioni di persone. E una delle strategie che potrebbero rivelarsi utili in tal senso è l’adozione di mezzi di ...

I Taxi volanti spiccano il volo : al via i primi test super segreti : Lontani da fotografi e telecamere, sono cominciati nel nord della California i primi test per i taxi volanti che promettono di rivoluzionare il trasporto pubblico nelle nostre città: elettrici e ...

A Parigi arrivano i “Sea Bubbles” - i Taxi volanti sulla Senna [VIDEO] : Successo per le seconde prove tecniche dei “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sulla Senna e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi. Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti. Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore ...

Uber cerca una città fuori dagli Stati Uniti per testare i suoi Taxi volanti : AAA, nuova città in cui lanciare UberAir cercasi, rigorosamente al di fuori degli Stati Uniti. La seconda giornata di Elevate, l’evento a Los Angeles con cui il colosso del ride-sharing ha deciso di presentare i suoi progetti per la costruzione di una flotta di taxi nel cielo, ha confermato che le mire di Uber vanno ben al di là dei confini a stelle e strisce. Durante la conferenza è stato infatti annunciato che alle due città pilota già ...

Taxi volanti UberAir : come saranno i droni e le stazioni aeree : Uber con UberAir vuole rivoluzionare il mondo dei trasporti con i Taxi volanti : una flotta di droni per il trasporto delle persone, presentati ufficialmente all' Uber Elevate Summit . UberAir i Taxi volanti cercano città Attraverso la ...

I Taxi volanti di Uber saranno così : Spostarsi dalle strade ai cieli per portare a destinazione i passeggeri più velocemente e con un minor impatto sull’ambiente. Questo è in sostanza la promessa (e scommessa) dal quale passa il presente e futuro di Uber. L’azienda californiana ha svelato stanotte, in occasione dell’appuntamento annuale Elevate a Los Angeles, alcune novità sul progetto UberAIR, con la presentazione di velivoli a decollo e atterraggio verticale. A sei mesi ...

I Taxi volanti di Uber saranno realtà entro il 2023 : Ancora cinque anni e ciò che da tempo viene descritto come la più grande rivoluzione del trasporto urbano diventerà realtà. La congestione del traffico soprattutto nelle grandi città del mondo è diventato un problema da non sottovalutare, che si ripercuote non solo sulle persone, con tempi di percorrenza molto lunghi, ma anche sull’ambiente a causa delle emissioni di gas inquinanti provocate dai veicoli. Una valida soluzione annunciata ...

Rivoluzione Uber - ecco la gamma completa dei Taxi volanti" : ... sviluppato e certificato quasi 50 modelli di aeromobili, consegnando oltre 8.000 velivoli in 100 Paesi, , il Pipistrel, produttore del primo aereo elettrico al mondo approvato dalla FAA, l'Alpha ...

Nel 2020 i primi Taxi volanti : siglato accordo Uber-NASA : Uber ha siglato un accordo con la NASA per sviluppare dei modelli che simulino un servizio di trasporto aereo in città: l’intesa, lo Space Act Agreement, stabilisce che l’azienda fornirà all’agenzia spaziale statunitense i dati e i dettagli dei suoi progetti per un servizio di taxi aereo, che verranno usati dagli scienziati per simulare dei voli nella zona di Dallas-Fort Worth. L’azienda ha stretto ulteriori accordi con ...

Così Uber vuole rendere i Taxi volanti una realtà : “Non credo che le chiameremo macchine volanti”, ha spiegato Jeff Holden, chief product officer di Uber, durante la conferenza Elevate di Los Angeles, con la quale il colosso del ride-sharing ha presentato i suoi progetti per rendere i taxi del cielo una realtà nel giro di cinque anni. D’altra parte, i velivoli con i quali (secondo i piani di Uber) ci sposteremo all’interno delle città ricordano molto poco le flying car dell’immaginario ...

