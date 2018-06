“Surface Phone sarà un successo? Si | con 8GB di RAM e 512 GB di memoria interna!” | LA

surface-phone

: Xbox One: le mod nei giochi in arrivo entro questa estate [Rumor] - Surface Phone Italia (Blog) - VideoGamersITA : Xbox One: le mod nei giochi in arrivo entro questa estate [Rumor] - Surface Phone Italia (Blog) - infoitscienza : Microsoft Andromeda riappare nei radar con display pieghevole e stylus: Surface Phone, sei tu? (foto) - TuttoTechNet : #Surface_Phone “menzionato” da #Panos_Panay su Twitter -

(Di domenica 1 luglio 2018) Surface, o meglio conosciuto nell’ultimo periodo come Surface Andromeda, è ormai diventata una notizia ufficiale e non più un semplice rumor. Tutti quanti si chiedono in quale categoria di dispositivi si andrà a collocare e tutti, chi più e chi meno, si sono chiesti: “Surfaceun?”. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Eddo, il quale, stanco del suo Lumia 535 e degli “insulti” dei suoi colleghi, esprime il suo parere su quello cheil prossimo flagship targato Microsoft! Poffare, cosa leggono i miei occhi. Una buona nuova, che finalmente porta alla conclusione del puzzle che si era via via formato in questi anni, con pezzi che combaciavano troppo bene se alla fine si fossero dimostrati non reali. Finalmente potremo vedere (sempre che non abbandonino il progetto all’ultimo) quello che sono riusciti a creare in questi ...