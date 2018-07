huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Sulla collina di Pontida spunta una scritta polemica: 'Secessione' - TizianaTartari : RT @HuffPostItalia: Sulla collina di Pontida spunta una scritta polemica: 'Secessione' - billa_silvia : RT @HuffPostItalia: Sulla collina di Pontida spunta una scritta polemica: 'Secessione' - HuffPostItalia : Sulla collina di Pontida spunta una scritta polemica: 'Secessione' -

(Di domenica 1 luglio 2018)davanti al "sacro suolo" dispicca una: "". È il primo raduno "nazionale" della Lega senza più il Nord delle origini, ma appare comunque una notadi chi la svolta non l'ha accettata. C'è tanto blu sul palco e nelle scritte "Prima gli italiani", ma anche un po' verde e vecchie bandiere, dei più nostalgici, con la dicitura "Lega Nord". Eppure sul pratone c'è tutto il Sud d'Italia. Rappresentanti regionale e cittadini leghisti folgorato da Matteo Salvini. Sotto il gazebo Campania, con i prodotti arrivati da Mondragone, c'è Ciro Svato: "E quando Salvini cantava lavatevi con la lava? Siamo stati accolti come fratelli. Lo abbiamo perdonato dal primo momento. Ha chiesto scusa, lavoriamo per la nazione, ma quella' non mi piace".