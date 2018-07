Sui migranti l' Europa a metà del guado

Il messaggio di Banksy Sui migranti nei nuovi murales apparsi a Parigi : Il viso della bambina è rivolto verso l'osservatore e lo sguardo è quello pietoso di una vinta che si prende sulle spalle il fardello di rendere il mondo un posto migliore. La foto qui sopra diventa ...

Merkel : Sui migranti accordo con 16 Stati. Ma da Est la smentiscono : Proprio ieri ad Augusta si è tenuto il congresso federale di Alternative für Deutschland , la formazione di ultradestra diventata alle elezioni del 2017 terza forza politica al Bundestag. Davanti ...

Migranti - Salvini replica a Fico Sui porti chiusi : “Sua opinione - decidono i ministri” : Il ministro Salvini, interpellato sulle dichiarazioni del presidente della Camera Roberto Fico di tenere aperti i porti, ha parlato di “punto di vista personale”. “I ministri fanno i ministri. E quindi le scelte sono quelle che gli italiani stanno toccando con mano da quasi un mese”, ha aggiunto il leader della Lega.Continua a leggere

Accordo Ue Sui migranti : il fronte di Visegrad canta vittoria : I paesi dell'Europa orientale del gruppo di Visegrad , Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, , ostili alle logiche europee delle quote di accoglienza degli immigrati , hanno cantato ...

Ci hanno fregato : farsa europea Sui migranti : Altro che vittoria. È stata una grottesca debacle. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivato a Bruxelles sventolando una promettente bozza di programma torna a casa con un pugno di mosche. E ...

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - accordo con 16 Paesi Sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Sui migranti Fico sfida Salvini : “Io i porti non li chiuderei. Da Ong lavoro straordinario” : "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario". Con questa frase pronunciata dopo la sua visita all'hotspot di Pozzallo il presidente della Camera Roberto Fico riapre la polemica con Matteo Salvini sulla questione dei migranti, che per il governo rimane la priorità. "L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta di Catania da un anno non cava ...

Le conclusioni del Consiglio europeo Sui migranti (e non solo). Il testo integrale : Quelle che seguono sono le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione di Bruxelles del 28 giugno 2018. Migrazione 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri ...

Si litiga già sull’accordo Sui migranti : Macron ha detto che la Francia non aprirà nessun “centro sicuro” e che la responsabilità continua a essere dei paesi di primo arrivo The post Si litiga già sull’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

Macron-Conte - caos e gelo Sui centri migranti : Il premier italiano: "L'accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima". Ma Macron mette subito i paletti: "centri nei Paesi di primo arrivo, la Francia non lo è".