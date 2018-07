Stronger | storia di un uomo comune divenuto un simbolo di speranza

“Stronger – Io sono più forte” - Jake Gyllenhaal interpreta la storia vera di Jeff Bauman : Stronger – Io sono più forte è l’appassionante storia di Jeff Bauman, un ragazzo come tanti, divenuto un simbolo di speranza e di forza per il mondo intero, dopo essere sopravvissuto all’attentato della Maratona di Boston, perdendo entrambe le gambe. Jeff comprende ben presto come, per quanto complicato e faticoso, l’unico modo per continuare a vivere sia reagire e combattere, giorno dopo giorno. Nel farlo scoprirà l’incredibile forza che gli ...