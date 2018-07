Stress e ansia | un aiuto dalla musica | l’arpa per la terapia

Sacchi : 'Lo Stress un valore - l'ansia è l'avversario' : Leggi l'intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Argentina k.o., i brasiliani cantano: "Messi ciao..." Tutto sui Mondiali Edicola Corsport

Ariana Grande su Manchester - l’ansia e lo Stress post-traumatico : “Conosco quelle famiglie e piango per loro” : Le nuove dichiarazioni di Ariana Grande su Manchester e le conseguenze di quell'attentato che nel maggio 2017 fece 22 morti al termine di un suo concerto campeggiano sul nuovo numero della rivista Vogue UK, che le dedica la copertina. A pochi mesi dall'uscita del nuovo album di inediti Sweetener, Ariana Grande parla approfonditamente per la prima volta, dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'anniversario della strage, di ciò che ...

Stress o ansia patologica - ecco come riconoscere le differenze : Lo Stress fa inevitabilmente parte della vita quotidiana. Per quanto possa risultare fastidioso, sentirsi sotto pressione può dare tuttavia la spinta per impegnarsi strenuamente e raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Troppo spesso però quando parliamo di noi stessi ci definiamo Stressati o ansiosi, dando a entrambe le parole lo stesso significato. Ci sono invece differenze fondamentali tra Stress e ansia che è bene conoscere per ...

Come gestire l’ansia - angoscia e lo Stress della vita in città : L’ansia si potrebbe definire uno dei più comuni “mali del secolo”, in quanto colpisce il 90% della popolazione, per svariati

Festa della mamma 2018 - le mamme italiane troppo Stressate : i consigli per gestire l'ansia : Una madre che insegna al proprio bambino a saper fare a meno di lei, sarà in grado di accompagnarlo nel suo ingresso al mondo'.

Festa della Mamma : quelle italiane sono ipervigili - Stressate o con ansia da abbandono : “Essere Mamma è un lavoro a tempo pieno di grande importanza e molto impegnativo. Qualunque sia l’età dei bambini, lo stress è sempre in agguato. La gravidanza e il post-partum, l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta sono tutti momenti critici“: lo dichiara spiega in vista della Festa della Mamma Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente dell’Eurodap, Associazione europea disturbi da attacchi di ...