Strage via d'Amelio : tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggi - : La Procura di Caltanissetta, all'indomani delle motivazioni della sentenza sull'attentato al giudice Paolo Borsellino, ha chiesto il processo per il funzionario Mario Bo e per Michele Ribaudo e ...

Strage via D’Amelio - chiesto il processo di tre poliziotti per il depistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...

La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla Strage di via D’Amelio : Sabato la corte d’assise di Caltanissetta ha depositato 1.865 pagine di motivazioni per la sentenza del processo Borsellino quater, che si era concluso nell’aprile del 2017: quello sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, The post La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio appeared first on Il Post.

Strage via D’Amelio - giudici : “Inquirenti dietro depistaggio più grave della storia italiana” : Nelle motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater, i giudici indicano gli investigatori dell'epoca come mossi da "un proposito criminoso" per occultare la verità e crearne una di comodo. La Corte d'Assise di Caltanissetta sottolinea le anomalie nell’attività di indagine e ritiene ci sia "un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino"Continua a leggere

