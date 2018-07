Strage di via D' Amelio | la Corte | Uno dei più gravi depistaggi della storia

Strage di via d'Amelio - i giudici : 'Tra i più gravi depistaggi della storia d'Italia' : 'Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana' con protagonisti uomini dello istituzioni. La corte d'assise di Caltanissetta che 14 mesi fa concluse l'ultimo processo sulla Strage di ...

Strage via D'Amelio - giudici : uno dei più gravi depistaggi di storia | : Le motivazioni della Corte di Assise di Caltanissetta sull'attentato al giudice Paolo Borsellino: investigtori mossi da un proposito criminoso. LE FOTO

Strage via D'Amelio - giudici : investigatori dietro grave depistaggio | : "Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana" con protagonisti uomini delle istituzioni: così la Corte di Assise di Caltanissetta sulle motivazioni della sentenza del processo sull'...

Strage di via d'Amelio - i giudici : «Tra i più gravi depistaggi della storia d'Italia» : «Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana» con protagonisti uomini dello istituzioni. La corte d'assise di Caltanissetta che 14 mesi fa concluse...

Strage di via D'Amelio - i giudici : "Tra i più gravi depistaggi della storia" : La motivazione della sentenza del processo Borsellino quater, che ha visto condannati all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino e a dieci anni i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero ...

Strage di via d’Amelio : “Il più grande depistaggio della storia”/ Misteri e lacune dopo la morte di Borsellino : Strage di via d’Amelio : “Il più grande depistaggio della storia” . Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino . Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Strage di via D’Amelio - la corte d’Assise : «Fu il più grave depistaggio della storia» : Le motivazioni della sentenza del processo Borsellino IV attestano «un proposito criminoso degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri»

Strage via D'Amelio - giudici : investigatori dietro grave depistaggio : Strage via D'Amelio , giudici : investigatori dietro grave depistaggio "Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana" con protagonisti uomini delle istituzioni: così la Corte di Assise di Caltanissetta sulle motivazioni della sentenza del processo sull'attentato al giudice Paolo ...

Strage via D'Amelio - giudici : investigatori dietro grave depistaggio - : "Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana" con protagonisti uomini delle istituzioni: così la Corte di Assise di Caltanissetta sulle motivazioni della sentenza del processo sull'...

Strage di via D’Amelio - Corte d’assise : “Fu il più grave depistaggio della storia” : «Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». Nero su bianco, per la prima volta, i giudici di Caltanissetta scrivono del clamoroso depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Nelle motivazioni della sentenza ...