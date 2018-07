Strage di via d' Amelio | i giudici | ' Tra i più gravi depistaggi della storia d' Italia'

Strage via D’Amelio - giudici : “Inquirenti dietro depistaggio più grave della storia italiana” : Nelle motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater, i giudici indicano gli investigatori dell'epoca come mossi da "un proposito criminoso" per occultare la verità e crearne una di comodo. La Corte d'Assise di Caltanissetta sottolinea le anomalie nell’attività di indagine e ritiene ci sia "un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino"Continua a leggere