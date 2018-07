Stop alla pubblicità dei giochi d’azzardo | Mediaset e Serie A le grandi vittime

Grande Fratello vip - la verità sul presunto Stop di Briatore alla Gregoraci : 'Mai chiesto - non mi ha detto niente' : Si riaccendono le speranze dei fan di Elisabetta Gregoraci di vederla nella prossima stagione del Grande Fratello Vip . Nei giorni scorsi è esploso il gossip sullo stop del suo ex marito, Flavio ...

Il governo modifica la Buona Scuola : Stop alla chiamata diretta dei docenti : Cade un pezzo della "Buona Scuola" renziana. Con l'accordo siglato fra ministero dell'Istruzione e i sindacati viene eliminata la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici. Si tornerà ad essere scelti sulla base dei punteggi delle graduatorie. Critici il Pd e l'associazione dei presidi.Continua a leggere

L’arrivederci di Clara Moroni a Vasco Rossi alla fine del tour VascoNonStop Live : “Per me è stato amore” : Il messaggio di Clara Moroni a Vasco Rossi dopo la fine del VascoNonStop Live ha il sapore di un arrivederci nella speranza di ritrovarsi ancora sul palco insieme nei pRossimi anni. Dal 1993 corista della band del rocker di Zocca, quest'anno la Moroni è stata sostituita dalla polistrumentista Beatrice Antolini, una new entry nel gruppo fortemente voluta da Vasco Rossi e dal direttore artistico del tour Vince Pastano. Nonostante le proteste ...

India - Stop alla plastica monouso a Mumbai : multati McDonald e Starbucks : Mumbai dice stop alla plastica monouso, e multa decine di multinazionali del calibro di Burger King, McDonald e Starbucks che non hanno rispettato il del divieto di plastica ‘usa e getta’ nella città Indiana. Lo hanno reso noto le autorità della capitale economica Indiana. In vigore da sabato in tutto lo stato del Maharashtra, di cui Mumbai è la capitale, le nuove norme vietano l’uso di utensili di plastica usa e getta (buste, ...

Migranti Messico-Usa - per ora Stop alla separazione delle famiglie - : La conferma della fine temporanea della "tolleranza zero" arriva dal commissario per la dogana e la protezione dei confini. Mancano gli spazi detentivi per trattenere interi nuclei familiari: molti ...

Scuola - news 25/06 : parte lo Stop alla ‘chiamata diretta’ : Ultime notizie 25/06 Scuola – A quanto pare il ministro Bussetti ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo sul versante del superamento della Buona Scuola. La questione chiamata diretta è la prima delle tematiche da affrontare, ma non l’unica. Forse domani si prederanno alcune decisioni in merito a questo odiatissimo argomento. E pensare che […] L'articolo Scuola, news 25/06: parte lo stop alla ‘chiamata diretta’ proviene da ...

GameStop vicino alla chiusura? Il fallimento è dietro l’angolo : GameStop vicina alla chiusura? Molto probabilmente Si, anche in Italia. I dissesti finanziari partiti dagli Stati Uniti colpiranno senza dubbio anche la nota catena dalle nostre parti. Fine di un’era dopo Blockbuster? GameStop sull’orlo del fallimento. Cosa succede se GameStop chiude? La nota catena dedicata al mondo del gaming è sull’orlo del fallimento, GameStop, potrebbe […]

Intercettazioni - Stop alla riforma. Bonafede : 'Il provvedimento verrà bloccato' : Probabilmente sarà un decreto a posticipare, magari di dieci mesi, il decreto sulle Intercettazioni, bloccandone, di fatto, l'entrata in vigore. Che la riforma Orlando, finalizzata a regolare gli ...

"Stop alla vendita della cannabis light" : Spetterà al ministero della Salute dire l'ultima parola sul neo business della cannabis light. Ma il parere negativo del Consiglio superiore di sanità , Css, peserà come un macigno. Gli esperti ...

Grecia - Stop alla troika dopo 8 anni. Ok all'alleggerimento del debito : dopo circa otto ore di negoziato, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti che contiene, tra l'altro, misure per alleggerire il debito. Secondo quanto si apprende, i ministri dell'Eurozona hanno poi deciso che l'ultima tranche di prestiti sarà di 15 miliardi di euro.In base all'accordo, la Grecia può posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ...

“Stop alla vendita di prodotti a base di cannabis light” : Stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis «light», cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi «green» proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. I prodotti a base di cannabis, nel rispetto del tetto fissato per la dose di Thc contenuta, si possono vendere in Italia, in base alla legge 242 del 2016, entra...

Quali potrebbero essere le ricadute economiche di uno Stop alla canapa light : In Italia sono spuntati in ogni città, in ogni quartiere. Negozi che vendono canapa, derivati della canapa, dalla cosmesi agli scopi ricreativi, che, dicono i dati del Registro delle imprese, ...

Il Consiglio Superiore di Sanità chiede lo Stop alla vendita della marijuana light : stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis 'light', cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi 'green' proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. è quanto contenuto in un parere forumlato dal Consiglio Superiore di Sanità su richiesta del ministero della Salute lo scorso febbraio. "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti ...