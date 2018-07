Step Up 3d Su Italia 1 il film sulla danza di Jon M Chu oggi | 1 luglio 2018

Shimano Steps Italian Bike Test – Quattro tappe per l’evento dedicato agli appassionati di bici : Quattro tappe in tutta Italia per l’evento dedicato agli appassionati di bici. In anteprima, la possibilità di Testare le novità 2019 MTB, eMTB, strada, eRoad Bike, gravel, enduro e urban Bike Da settembre partirà il tour Shimano Steps Italian Bike Test che, con le sue Quattro tappe, attraverserà l’Italia da nord a sud per presentare e far provare agli interessati tutte le anteprime 2019 del mondo Bike. Ad ogni tappa saranno disponibili per il ...

Giro d’Italia U23 2018 : vittoria in solitaria di Stephen Williams a Pian delle Fugazze. Mark Donovan nuova maglia rosa : Doppia gioia britannica nella settima tappa del Giro d’Italia U23. Sulla salita finale di Pian delle Fugazze splendida azione di Stephen Williams, che sferra l’attacco a sei chilometri dal traguardo e trova la vittoria in solitaria davanti al russo Aleksandr Vlasov e allo statunitense William Barta. Cambia ancora la leadership della generale con Mark Donovan che diventa la nuova maglia rosa, strappandola dalle spalle del colombiano Alejandro ...

Tennis - Ranking WTA (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...

PoStepay strumento prediletto dagli italiani per pagare gli acquisti digitali : Prospettive rosee per l’e-commerce in Italia nel 2018 e anche per Poste Italiane, che attraverso Postepay risulta il sistema più gettonato per gli acquisti per via digitale. In Italia un acquisto online su 4 è pagato...

Arsenal - ufficiale l’arrivo di Stephan Lichtsteiner : lo svizzero lascia l’Italia dopo dieci anni : dopo dieci anni in serie A, Stephan Lichtsteiner vola in Premier League: è ufficiale il suo passaggio all’Arsenal Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo ufficializza lo stesso club londinese con una nota sul proprio sito web. dopo 10 anni in Serie A (tre alla Lazio e sette alla Juventus) il 34enne svizzero approda quindi in Premier League. (ADNKRONOS) L'articolo Arsenal, ufficiale l’arrivo di Stephan ...

Giro d’Italia – Primo successo in carriera per Schachmann - la Quick Step Floors si prende anche la 18ª tappa : Al termine di una fuga lunghissima, Maximilian Schachmann conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia davanti a Plaza e Cattaneo Prima vittoria in un Grande Giro per Maximilian Schachmann, che conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Quick Step Floors batte Plaza e Cattaneo con un’accelerata improvvisa nel finale, che gli permette di tagliare per Primo il traguardo di Prato Nevoso al termine ...

Stéphane Guggino : 'Se l'Italia esce dalla Tav deve risarcire la Francia' : 'La Francia va avanti come previsto. Il governo ha appena confermato il finanziamento dei lavori definitivi del tunnel': Stéphane Guggino è delegato generale del Comitato per la Transalpina, che ...