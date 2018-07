Stelle cadenti in Russia | Uruguay-Portogallo 2-1 | Cavani fa fuori Ronaldo

San Vigilio di Marebbe (BZ) : tanti eventi per osservare il cielo notturno e le Stelle cadenti - anche ad alta quota : Ad agosto, quando il cielo regala lo spettacolo delle stelle cadenti, è affascinante allontanarsi dalle luci della città, per trovare luoghi bui in cui godersi la magia delle scie luminose nella notte. Tra le Dolomiti, il cielo stellato è una visione privilegiata da scoprire ogni giorno, con la sensazione di avvicinarsi alle stelle dalle altitudini delle splendide vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Ma per chi vuole vivere un’esperienza ancora più ...

10 agosto 2018 - San Lorenzo : ecco i modi più insoliti per aspettare le Stelle cadenti nella magica notte dei desideri : Come trascorrere la notte di San Lorenzo? Aspettando le stelle cadenti si gusta un pic-nic, si ascolta un concerto jazz immersi in una piscina termale, ci si rilassa con un massaggio open air, ci si addormenta in un letto sul prato, si gusta una cena romantica in un antico castello o si scruta la volta celeste dall’osservatorio. Un letto sotto le stelle in Umbria Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della ...

Viaggi & Turismo : dove ammirare il cielo e scorgere le Stelle cadenti nella magica notte di San Lorenzo : Sogni d’amore, desideri segreti, speranze riposte nel cuore, riuscendo a cogliere nel cielo la scia luminosa di una stella cadente si trattiene per un attimo il respiro, e il pensiero vola in un istante alla magia, al potere di trasformarli in realtà. La notte di San Lorenzo, e le limpide serate d’agosto in genere, ci avvicinano agli astri e al celebre sciame delle Perseidi, che ogni anno rinnova il suo appuntamento con noi. Ma dove recarsi per ...

Stelle cadenti - sciame di polveri da cometa di Halley : da stasera : Sono in arrivo le Aquairidi, le Stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley. stasera occhi al cielo

Arrivano le Eta Aquaridi - le Stelle cadenti di primavera : Attive tra il 3 e il 10 maggio, raggiungeranno il loro picco nelle notti tra il 5 e il 6. Sono le Eta Aquaridi, le stelle cadenti di primavera. Nasi all’insù, quindi, per non perdevi lo spettacolo, soprattutto per chi si trova nelle regioni meridionali della nostra penisola, che beneficerà di un maggior tempo di osservazione. Basterà, quindi, volgere lo sguardo verso la costellazione dell’Aquario e aspettare la tarda notte. Le Eta ...