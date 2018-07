Stefano Bettarini fa visita al figlio Niccolò accoltellato nella notte | l’ex calciatore

Accoltellato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : 'Niccolò vivo per miracolo' : È un ' miracolo ' che Niccolò Bettarini sia ancora vivo dopo l'aggressione all'uscita da un locale di Milano. Lo dichiarano Simona Ventura e Stefano Bettarini in una nota. 'Questa notte nostro figlio ...

Niccolò Bettarini accoltellato all'uscita di una discoteca a Milano : parlano Simona Ventura e Stefano Bettarini : UPDATE - Simona Ventura e Stefano Bettarini rilasciano una nota congiunta per rassicurare sulle condizioni di salute del figlio e ringraziano i medici e gli inquirenti. “Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano ...

Chi è Niccolò - figlio di Simona e Stefano Bettarini : Niccolò Bettarini è il primo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini e si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo. Nato il 5 ottobre 1998, è il primogenito della coppia che per anni ha tenuto gli italiani incollati ai gossip. Sono evidenti nel viso e nel fisico i tratti ereditati da mamma Simona e papà Stefano, dal quale riprende anche la passione per il calcio. Fino a 18 anni la sua vita scorre lontana dai riflettori, ...

Niccolò Bettarini in ospedale - accoltellato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : Sono da poco passate le 5 del mattino fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Il 19enne Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si sta recando al parcheggio quando nota una lite. Ancora non sono chiare le dinamiche ma la conclusione sì. Il ragazzo viene accoltellato e ricoverato all’ospedale Niguarda, con 10 coltellate, è grave ma fortunatamente non è in pericolo di vita. LEGGI: A Verissimo Niccolò Bettarini ...

