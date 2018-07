Starlink | Battle for Atlas | vediamo le versioni Switch e Xbox One con un nuovo trailer

E3 2018 : Starlink : Battle for Atlas - prova : Ubisoft negli ultimi anni ha dimostrato che quando si tratta di lanciare nuove IP (o di rilanciarne di vecchie), non teme rivali. Il colosso transalpino dal 2015 a oggi ha infatti creato licenze quali Steep, The Division, For Honor e Mario + Rabbids Kingdom Battle, più di quanto non abbiano fatto Activision ed Electronic Arts.Non contenta, la casa di Yves Guillemot ha investito nella realtà virtuale con Eagle Flight e Star Trek: Bridge Crew, ...

E3 2018 : Decolla con Starlink : Battle For Atlas dal 16 ottobre : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Starlink: Battle for Atlas, un nuovo gioco d’azione e avventura sviluppato da Ubisoft Toronto, sarà disponibile dal 16 ottobre 2018 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Questa epica saga spaziale open world che utilizza la tecnologia dei giocattoli modulari consente ai giocatori di creare e ...