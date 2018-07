Spread | il piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo | “Btp solo per

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 luglio 2018) Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo). Ma è proprio questo ildelineato in un’intervista al Corriere della Sera dalArmandoper evitare di far “girare la giostra dello”. Il leghista ritenuto l’ideologo della flat tax (poi diventata dual) nonché della “pace fiscale” – ma che non ha ottenuto poltrone nei ministeri economici – sostiene che già nella manovra per il 2019 vanno inserite appunto flat tax ma anche riforma della Fornero e reddito di cittadinanza. Ma dove trovare le coperture? E non si rischia un ...