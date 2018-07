Spiagge libere rimaste senza bagnini

Vigilanza Spiagge libere per 30 giorni : Riceviamo e pubblichiamo: Un modesto appunto squisitamente tecnico.. Avviso per la Vigilanza delle Spiagge libere : ben venga ma per una « stagione balneare di 30 giorni " ? Sarebbe la promozione alla ...

Cagliari. Bagnini con brevetto e defibrillatori automatici per la sicurezza nelle Spiagge libere del Poetto : Al via il servizio di salvamento a mare sulle spiagge del Poetto e Calamosca. Il servizio è predisposto dall'Amministrazione Comunale e prevede complessivamente 4 postazioni. I punti saranno ...

Spiagge libere e solarium - Catania pregusta le ferie : ... carenze e inquinamento tutto compreso, molto attesa infatti da quanti si ritrovano anche quest'anno con pochi soldi in tasca, e sono tanti considerando le condizioni di economia e occupazione in ...

Cosa vedere a Sestri Levante in una giornata : Spiagge libere - eventi sul mare - sentieri e centro storico : Affacciata sul Golfo del Tigullio in un paesaggio da cartolina, Sestri Levante è un angolo di Liguria che in poche ore vi conquisterà. Se avete deciso di passare una giornata tra mare, escursioni tra la natura dei sentieri, il centro storico e buon cibo tra i carruggi, questa breve guida su Cosa vedere a Sestri Levante pubblicata su Expedia farà sicuramente al caso vostro. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di estrarne i consigli più ...