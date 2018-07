Spettacolo ad Assen | Marquez vince un Gp pazzesco | Rossi sfiora il podio

MotoGp Assen - la griglia di partenza : Spettacolo Valentino Rossi : MotoGp Assen – Continua il programma per il mondiale di MotoGp, un torneo che sta regalando molto spettacolo e con tanti piloti in corsa per la lotta al Mondiale, in mattinata caduta per Valentino Rossi. Ad avere la meglio, in un mix di fuoco di temponi, è stato un super Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sull’1.32.791, seguito da un ottimo Cal Crutchlow e da un felicissimo Valentino Rossi, terzo. Quarto tempo per Dovizioso, ...