Spagna Russia | gli iberici da record con più di mille passaggi riusciti

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio 'Luzhniki' di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna , nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi , 1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty, . Un intero Paese in festa: le Furie ...

Impresa della Russia - Spagna eliminata ai rigori : La Russia è ai quarti di finale dei Mondiali, eliminata la Spagna. Servono i calci di rigore per decretare il passaggio del turno: Koke e Iago Aspas (errore decisivo) condannano le Furie Rosse. Al 90’ era finita 1-1. Iberici in vantaggio al 12’ grazie all’autorete di Ignashevich, poi il pareggio dagli 11 metri di Dzyuba. Risultato bloccato anche al...

Mondiali - cade anche la Spagna : Russia ai quarti : ... Portogallo e Argentina fatte fuori rispettivamente da Uruguay e Francia, , arriva anche il clamoroso flop della Spagna campione del mondo 2010: dopo una partita scialba, finita 1-1 al 120esimo ...

Fuori anche la Spagna - la Russia vince ai rigori : Akinfeev è l'eroe di Mosca : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Spagna , 4-2-3-1, : De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Asensio; Diego Costa. Russia , 3-5-1-1, : Akinfeev; Kutepov, ...

Mondiali 2018 - Spagna-Russia 4-5 ai rigori. La Roja eliminata : 1-1 dopo i tempi supplementari: autorete di Ignashevich, pareggio di Dzyuba dal dischetto. Di Koke e Aspas i rigori decisivi. I padroni di casa li segnano tutti

Impresa Russia - Spagna eliminata sotto il diluvio del Luzhniki! Akinfeev nel mito di Yashin - decisivo ai calci di rigore : La Russia elimina la Spagna agli ottavi del Mondiale di Russia 2018: i padroni di casa ringraziano le due parate di Akinfeev durante la lotteria dei rigori È il Mondiale delle sorprese, forse per questo è considerato uno dei più avvincenti di sempre. Dopo le eliminazioni di Argentina e Portogallo, un’altra big abbandona prematuramente il torneo. La Spagna si ferma ai calci di rigore contro la Russia, con i padroni di casa autori di ...

Mondiali 2018 - in Spagna-Russia la prima volta del quarto cambio : E' successo in Spagna-Russia, finita 1-1 al 90' e dunque prolungata ai supplementari, dove secondo la nuova regola Fifa per la Coppa del Mondo è possibile fare una quarta sostituzione. Così il ct ...

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Russia ai quarti - Spagna eliminata : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

La Russia ha eliminato la Spagna : Ha vinto ai calci di rigore agli ottavi di finale, dopo che i tempi regolamentari erano finiti 1 a 1 The post La Russia ha eliminato la Spagna appeared first on Il Post.

Mondiali : la Russia elimina la Spagna ai calci di rigore e va ai quarti di finale : Dopo i tempi regolamentari Russia-Spagna era finita 1-1 (in vantaggio la Spagna per un'autorete di Ignashevich al 12' del primo tempo, pareggio della Russia con Dzyuba su rigore al 41'). A nulla sono serviti i due tempi supplementari, e a i rigori passano i padroni di casa 'grazie' a due errori dal dischetto della Spagna (falliscono Koke e Aspas). Russia ai quarti di finale, spagnoli a casa.

Spagna-Russia 4-5 d.c.r. - Mondiali 2018 : pagelle e tabellino : Spagna-Russia, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali di Russia 2018 – La Nazionale di casa ‘mata’ la Spagna : le FOTO più belle del match : Spagna e Russia hanno dato vita ad un ottavo di finale che si è deciso ai rigori, le più belle FOTO del match valido per il passaggio ai quarti dei Mondiali 2018 Dopo il passaggio del turno della Francia e dell’Uruguay ai quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, anche la Russia si qualifica clamorosamente al prossimo step della competizione iridata. Il tempo regolamentare della partita si conclude sul risultato di 1-1, dopo un ...

