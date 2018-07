Spagna | Iniesta annuncia l’addio | “la mia ultima partita”

Spagna - arriva il triste addio alla Nazionale di Iniesta : “è finita” : Andres Iniesta ha annunciato l’addio alla Nazionale spagnola al termine di un periodo di militanza ricco di soddisfazioni e vittorie Andres Iniesta conferma il suo ritiro dal calcio interNazionale. “E’ vero questa è la mia ultima partita in Nazionale”, ha detto dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale della Spagna dalla Coppa del Mondo per mano della Russia. “E’ finito un periodo ...

Cala il sipario - è l'ultimo spettacolo dell'Illusionista : fra panchina e rigori - l'addio amaro di Iniesta alla Spagna : Per chi è abituato a fare i propri spettacoli di magia all'aperto, su un grande prato verde, davanti a decine di migliaia di spettatori paganti, non dovrebbe essere un problema. L'Illusionista, Don ...

Cala il sipario - è l’ultimo spettacolo dell’Illusionista : fra panchina e rigori - l’addio amaro di Iniesta alla Spagna : La sconfitta della Spagna, eliminata dal Mondiale ai calci di rigore dalla Russia, segna l’ultima partita in Nazionale di Andres Iniesta: un epilogo triste, vissuto per metà anche dalla panchina Piove. Per chi è abituato a fare i propri spettacoli di magia all’aperto, su un grande prato verde, davanti a decine di migliaia di spettatori paganti, non dovrebbe essere un problema. L’Illusionista, Don Andres Iniesta però non ...

Mondiali Russia 2018 – La Spagna si gioca tutto - ma senza Iniesta : contro la Russia - Hierro preferisce la quantità : Dopo aver stentato nella fase a gironi, la Spagna non può più sbagliare: nella delicata gara degli ottavi contro la Russia, il ct Hierro preferisce la quantità di Koke e Asensio alla fantasia di Iniesta Un pareggio contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, una vittoria complicatissima contro l’Iran ed un altro pareggio arrivato a pochi secondi dalla fine contro il Marocco. Un girone in cui Spagna avrebbe dovuto giocarsela solo con ...

Spagna-Russia La Diretta dalle 16 Fuori Iniesta - Hierro lancia Asensio : I padroni di casa vanno in cerca dell'impresa. Dopo aver passato agevolmente il girone, incassando però una netta sconfitta nell'ultima gara contro l'Uruguay, la Russia è ora di fronte a una sfida ...

Spagna-Russia - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Iniesta e Golovic per la fantasia - Diego Costa e Dzyuba per i gol : Proseguono gli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 ed oggi torna in campo la Russia. I padroni di casa si giocheranno l’accesso tra le migliori otto della competizione contro la Spagna. Le due partite finora disputate hanno regalato gol e tanto spettacolo e la speranza è anche che il match in programma a Mosca allo stadio Luzhniki alle ore 16.00 segua lo stesso copione. Nessuna novità in casa Spagna con Fernando Hierro che ormai ha scelto i ...

Probabili formazioni / Spagna Marocco : Iniesta - il veterano. Quote - novità live (Mondiali 2018) : Probabili formazioni Spagna Marocco: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari verso la partita del girone B dei Mondiali 2018 (oggi 25 giugno)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:41:00 GMT)

Mondiali 2018 - Iniesta : “contro l’Iran altra finale per la Spagna” : “Ci aspetta un’altra finale. Contro l’Iran sarà una partita che, in caso di esito positivo per noi, ci permetterebbe di metterci molto bene nella classifica del Gruppo”. Lo ha detto Andres Iniesta, alla vigilia della partita contro l’Iran, in programma a Kazan. L’asso spagnolo, a proposito del cambio in panchina proprio prima della partita d’esordio contro il Portogallo, ha aggiunto: “La nostra ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Spagna ai raggi X. Qualità e talento per puntare alla vittoria - Andres Iniesta la stella di un gruppo di fenomeni : Riscattare i Mondiali 2014 e scrivere una nuova pagina di storia dopo il quadriennio epico con due trionfi agli Europei e la vittoria della Coppa del Mondo nel 2010. La Spagna approda in Russia con la consapevolezza di disporre di un gruppo di talento, Qualità ed esperienza, ma anche con il fardello di dover necessariamente cambiare pagina dopo due delusioni consecutive nelle grandi competizioni. I veterani della vecchia guardia, tuttavia, ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

Mondiali 2018 - convocati Spagna : fuori Morata - Suso e Callejon. C'è Iniesta : Dopo il termine della Liga è arrivato il momento delle convocazioni per i Mondiali 2018 anche per la Spagna. Il ct delle Furie Rosse Julen Lopetegui ha diramato la lista dei 23 che andranno in Russia. ...

Spagna : Iniesta lascerà nazionale dopo Mondiale : L’ 8 del Barcellona e della nazionale spagnola Andres Iniesta, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilità lascerà la ‘Roja’ dopo il Mondiale in Russia. “Se non succede nulla di strano, questo Mondiale sarà l’ultimo per me con la nazionale spagnola” ha detto alla radio privata ‘Onda Cero’. Iniesta lascerà anche il Barcellona alla fine del campionato di Liga, già vinto dal club blaugrana. ...

Incredibile in Spagna : incidente durante intervista tv a Iniesta - 11 feriti : Undici persone sono rimaste ferite leggermente nel crollo di una gradinata in legno nel campo del Satalia, a Barcellona, durante una intervista televisiva a Andres Iniesta. La gradinata, alta 1,5 metri, era stata montata da una società privata di produzione per l’intervista di un programma della Tv4 al calciatore del Barca, riferisce La Vanguardia. Fra gli undici feriti leggeri, che sono stati medicati in ospedali di Barcellona, ci sono ...