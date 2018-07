Spagna fuori dal Mondiale | il web si scatena Catalogna in festa

Fuori anche la Spagna - la Russia vince ai rigori : Akinfeev è l'eroe di Mosca. Hierro : 'Colpa mia' : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Spagna , 4-2-3-1, : De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Asensio; Diego Costa. Russia , 3-5-1-1, : Akinfeev; Kutepov, ...

Mondiali - Spagna fuori : la Russia passa ai rigori : Nel terzo ottavo di finale dei Mondiali 2018, la Russia batte la Spagna per 5-4 ai calci di rigore. Sbagliano per le Furie Rosse Koke e Iago Aspas, ipnotizzati da Akinfeev. Ai tempi regolamentari il match si era concluso sull'1-1, con l'autorete di Ignasievich (11') cui aveva risposto il rigore di Dzyuba (41'). La Russia si guadagna il quarto di finale contro la vincente di Croazia-Danimarca.

Spagna-Russia La Diretta dalle 16 Fuori Iniesta - Hierro lancia Asensio : I padroni di casa vanno in cerca dell'impresa. Dopo aver passato agevolmente il girone, incassando però una netta sconfitta nell'ultima gara contro l'Uruguay, la Russia è ora di fronte a una sfida ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : squadre azzurre fuori dal podio - decisive le sconfitte con Spagna e Turchia : Doppia sconfitta, doppio quarto posto: le due squadre di Tiro con l’arco italiane non riescono a salire sul podio dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona a causa dei ko nelle due finali per il bronzo contro Spagna e Turchia. Al maschile la squadra italiana formata da David Pasqualucci, Marco Galiazzo ed Amedeo Tonelli è stata battuta dai padroni di casa spagnoli con il punteggio finale di 6-2 e ha così perso la possibilità di salire ...

Iran Spagna 0-1 : il risultato in diretta LIVE. Taremi di testa : fuori : Iran-Spagna 0-1 54' Diego Costa IL TABELLINO Iran , 4-5-1, : BeIranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Haji Safi , 69' Mohammadi, ; Taremi, Ebrahimi, Ezatolahi, Amiri , 86' Ghoddos, , Ansarifad , ...

Alvaro Morata non convocato ai Mondiali. Spagna - scelta suicida : fuori tutti gli italiani tranne uno : La Spagna fa fuori le sue stelle 'italiane'. Il ct Julen Lopetegui ha reso noti i nomi dei convocati per il Mondiale di Russia e, a sorpresa, tra gli assenti c'è anche Alvaro Morata , stella del ...

Mondiale - Spagna le scelte di Lopetegui fuori a sorpresa Morata - Reina unico 'italiano : MADRID - Niente Mondiale per Morata, Fabregas, Suso e Callejon. Faranno discutere le scelte di Julian Lopetegui. Il ct della Spagna ha diramato la lista dei 23 giocatori che voleranno in Russia: tra ...

Russia 2018. Spagna - Morata è fuori dal Mondiale. E Reina è l'unico italiano : La sensazione era nell'aria da giorni, Julen Lopetegui l'ha confermata: niente Mondiale per Alvaro Morata. L'attaccante del Chelsea ha avuto una stagione irregolare e al suo posto in Russia con la ...

Mondiali 2018 - convocati Spagna : fuori Morata - Suso e Callejon. C'è Iniesta : Dopo il termine della Liga è arrivato il momento delle convocazioni per i Mondiali 2018 anche per la Spagna. Il ct delle Furie Rosse Julen Lopetegui ha diramato la lista dei 23 che andranno in Russia. ...

F1 - GARA GP Spagna 2018 : MERCEDES DOMINA - HAMILTON VINCE. FERRARI FUORI DAL PODIO : BARCELLONA, 13 MAGGIO 2018 F1, GARA GP SPAGNA 2018 : Lewis HAMILTON vince DOMINAndo il GP SPAGNA 2018 precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas. La FERRARI perde prima Raikkonen per un guasto alla power-unit e poi Vettel, giù dal PODIO a causa della discutibile scelta strategica di rientrare per una seconda sosta. Ne approfitta Max Verstappen che, nonostante un errore e conseguente danneggiamento dell’ala anteriore, resiste ...