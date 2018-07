Spagna | è una debacle strameritata | Furie Rosse mai convincenti in questo Mondiale

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio 'Luzhniki' di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna , nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi , 1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty, . Un intero Paese in festa: le Furie ...

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio ‘Luzhniki’ di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna, nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi (1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty). Un intero Paese in festa: le Furie Rosse, tra le più attese in chiave successo finale, devono arrendersi al termine di un match davvero molto teso, ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 2-3. Ruiz - autore di una tripletta - beffa gli azzurrini in pieno recupero : Si conclude con una beffa il torneo di Calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6. Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al ...

Germania - i Campioni del Mondo tornano a casa come la Spagna nel 2014 e l’Italia 2010 : se la Coppa del Mondo diventa una maledizione : La clamorosa eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia 2018 sembra sancire la “maledizione della Coppa del Mondo”: per la terza edizione consecutiva, infatti, i Campioni uscenti vengono eliminati al primo turno. E’ successo all’Italia nel 2010, sconfitta dalla Slovacchia 3-2 dopo i due pareggi con Paraguay e Nuova Zelanda dopo il trionfo del 2006. Ma anche alla Spagna nel 2014, battuta in modo pesantissimo 1-5 ...

Spagna-Marocco e Iran-Portogallo : tutte le FOTO di una serata incredibile! : Spagna-Marocco e Iran-Portogallo, due pareggi in questa serata di Mondiali russi, due gare davvero intense terminate tra mille emozioni Spagna-Marocco e Iran-Portogallo sono state le due gare disputate questa sera ai Mondiali di Russia 2018, gare al cardiopalmo. Le due squadre iberiche sono passate al secondo turno, con gli spagnoli primi nel girone, ma che ansia questa sera. Difficoltà per entrambe le squadre uscite dal campo con un pareggio ...

Gazzetta La clausola di Albiol fa gola in Spagna ma c'è una scadenza : Raul Albiol potrebbe lasciare il Napoli. Nel suo contratto è inserita la clausola di sei milioni che però scade il 30 giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il prezzo della sua clausola fa gola soprattutto in Spagna. Chi pensa ad Albiol sono Atletico Madrid e Valencia. Comments comments

Trovata morta in Spagna una dei leader dell'Spd : arrestato un 41enne : ... Andrea Nahles, sottolineando come questo crimine 'mette in evidenza, una volta ancora, la condizione di minaccia in cui versano milioni di donne in tutto il mondo per il semplice fatto di essere ...

Macron sui migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

Migranti - Italia a Malta : «Accogliete Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta». Interviene la Spagna? : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

Carambola Diego Costa È una Spagna al minimo : Doveva vincere. Per superare l'Iran che si è presentato avanti in classifica e per replicare al Portogallo di Cristiano Ronaldo che l'ha fermata alla prima uscita e con cui, sulla carta, si gioca il ...

Igor il russo : selfie con pistola e crocifisso/ Spagna - foto e video ma nessuna traccia dei complici : Igor il russo, i selfie con la pistola prima di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Ventura e il fallimento con l'Italia/ "Dopo la gara con la Spagna è partita una demolizione senza precedenti" : L'ex ct della nazionale italiana, Gian Piero Ventura, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, spiega il suo punto di vista sulla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Russia 2018 - Portogallo-Spagna record di spettatori per una partita senza l'Italia : Su Canale 5, alle ore 20.00, boom d'ascolti per il big match dei Mondiali di Russia 2018 Portogallo-Spagna, che conquista 7.027.000 spettatori totali con il 38.72% di share sul pubblico attivo , 43.80%...

Spagna - strage gita Erasmus : il tribunale riapre il caso dopo il ricorso dei genitori : Il caso delle tredici studentesse Erasmus, di cui sette italiane, morte nell’incidente del pullman su cui viaggiavano il 20 marzo 2016, in Catalogna, sarà riaperto dalla magistratura spagnola. Il tribunale di Tarragona ha accolto il ricorso dei genitori contro l’archiviazione, come fa sapere su Facebook Gabriele Maestrini, padre di una delle vittime: “dopo 815 giorni di angoscia e disperazione il nostro ricorso è stato accettato ma ...