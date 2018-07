Spagna - arriva il triste addio alla Nazionale di Iniesta : “è finita” : Andres Iniesta ha annunciato l’addio alla Nazionale spagnola al termine di un periodo di militanza ricco di soddisfazioni e vittorie Andres Iniesta conferma il suo ritiro dal calcio interNazionale. “E’ vero questa è la mia ultima partita in Nazionale”, ha detto dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale della Spagna dalla Coppa del Mondo per mano della Russia. “E’ finito un periodo ...

Migranti - Spagna accoglie Open Arms/ Sindaco Barcellona “Salvini - politiche di morte” : Ong arriva il 4 luglio : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Spagna - arrivati a Valencia i migranti a bordo dell’Aquarius : Spagna, arrivati a Valencia i migranti a bordo dell’Aquarius Spagna, arrivati a Valencia i migranti a bordo dell’Aquarius Continua a leggere L'articolo Spagna, arrivati a Valencia i migranti a bordo dell’Aquarius proviene da NewsGo.

MIGRANTI AQUARIUS ARRIVATI A VALENCIA/ Le 3 navi in Spagna : rifugiato a bordo - “Italia ci ha respinto - Dio no” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Spagna - arrivati a Valencia i migranti a bordo dell'Aquarius : Le operazioni di attracco sono state accompagnate da un lungo applauso a bordo della Dattilo. Al molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa , dove sono ...

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Spagna - arrivati a Valencia i migranti della nave Aquarius : Le operazioni di attracco sono state accompagnate da un lungo applauso a bordo della Dattilo. Al molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa , dove verranno ...

Spagna - arrivati a Valencia i migranti della nave Aquarius : Spagna, arrivati a Valencia i migranti della nave Aquarius Spagna, arrivati a Valencia i migranti della nave Aquarius Continua a leggere L'articolo Spagna, arrivati a Valencia i migranti della nave Aquarius proviene da NewsGo.

Spagna : esonerato il ct Lopetegui. Arriva Hierro : Aggiornamento ore 14:20 - La Federazione spagnola ha comunicato che è Fernando Hierro il nuovo ct della Spagna, proprio come si ipotizzava appena è stato ufficializzato l'esonero di Julen Lopetegui.Esonero di Lopetegui alla vigilia del MondialeJulen Lopetegui non è più il commissario tecnico della Spagna. La federazione ne ha annunciato l’esonero in diretta a due giorni dall’esordio al Mondiale. La decisione è la diretta conseguenza ...

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva dalla Spagna : blitz in difesa - individuato anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

Migranti - Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée : pericoloso arrivare a Valencia : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia proviene da NewsGo.

La Spagna accoglie l'Aquarius<br>Malta fa arrivare cibo e acqua ai migranti : 21.00 - L'Ong SOS MEDITERRANEE ha confermato questa sera che, nonostante l'apertura della Spagna ad accogliere la nave Aquarius e i 629 migranti a bordo, nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata e la nave è ancora ferma nel Mediterraneo tra Malta e l'Italia. Un'imbarcazione della Marina Militare di Malta ha fatto arrivare 950 bottiglie d'acqua e del cibo (pasta e snack vari) che secondo l'Ong basterà soltanto per un altro pasto da ...

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

La crisi di governo in Spagna : via Rajoy - arriva Sanchez : Si è conclusa con la sfiducia di Mariano Rajoy e la nomina di Pedro Sanchez la crisi di governo in Spagna, dopo mesi altalenanti per la politica e l'economia spagnola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di condanne arrivate per il cosiddetto "scandalo Gürtel". Le condanne hanno riguardato diversi tipi di reati, ...