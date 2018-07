Sony giustifica il fallimento della VITA

gamerbrain

: Sony annuncia un nuovo drammatico bundle: PS4 e Fortnite. L'offerta giustifica la bizzarra strategia di mercato? Ec… - il_bosone : Sony annuncia un nuovo drammatico bundle: PS4 e Fortnite. L'offerta giustifica la bizzarra strategia di mercato? Ec… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Dopo il boom di vendite ottenuto con la PSP,diversi anni fa ha commercializzato la PS, la quale purtroppo non ha avuto il successo sperato, a causa di una serie di problematiche. Shawn Layden, chairman dei Worldwide Studios di SIE, con un dichiarazione che vi riportiamo di seguito, ha voluto in un certo qual sensore lo scarso successo ottenuto in Occidente. PS: Una console incompresa in Occidente Mentre in Oriente la PSvende e vengono prodotti giochi, in Occidente la console portatile non ha ottenuto lo stesso successo, scopriamo insieme il perchè secondo Shawn Layden:ha ancora una fetta di mercato in Giappone, viene tuttora supportata dagli sviluppatori e non solo indie. Il business diin Giappone è ben differente dall’oriente. La cultura del Gaming nel sol levante è orientata sulle console portatili, ...