“Sono preoccupata per mio figlio Cristian” Ilary Blasi | fulmine a ciel sereno Lady

(Di domenica 1 luglio 2018) Una famiglia come tante. È questo che sia lei,, che lui, Francesco Totti, ripetono ogni volta. Certo, nelle loro intenzioni e nella visione questo è certamente vero, ma è innegabile che tanto “normali” non possono essere vista la loro straordinaria popolarità e il loro indiscutibile successo nei rispettivi campi professionali. Genitori normali, però, questo sì, è possibile dirlo. Perché come tutti i genitorie Francesco si preoccupano per i loro figli. Laè una mamma come tante, che tiene a cuore il benessere dei propri figli. La conduttrice Mediaset non ha nascosto di essereper il futuro del primoCristian, avuto dal marito Francesco Totti dodici anni fa. Il ragazzino, ormai alla soglia dell’adolescenza, sogna di diventare un calciatore professionista proprio come il suo amato papà. Un sogno che Cristian sta cercando di ...