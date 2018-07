Sondaggi politici | la Lega mette la freccia e sorpassa il M5S

Sondaggi politici - gli italiani stanno col governo sui migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

Sondaggi politici : la Lega di Salvini al 27% - Berlusconi sotto il 10 : Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sezione dedicata ai Sondaggi politico elettorali, ha pubblicato i dati del Sondaggio dell'Istituto SWG diffuso da La7. Le interviste ai cittadini risalgono all'inizio di questa settimana, ovvero a lunedì 11 giugno. Le percentuali evidenziano come la Lega Nord di Matteo Salvini [VIDEO] sia il partito maggiormente in salute delle ultime settimane. ...

Sondaggi politici - continua il testa a testa Lega-M5s : i due partiti insieme sono vicini al 60% : Lega e MoVimento 5 Stelle continuano a contendersi il primato nei Sondaggi realizzati negli ultimi giorni. Entrambe le forze che formano il governo si attestano su valori intorno al 30%, con il Carroccio avanti in alcune rilevazione e i Cinque Stelle in altre. insieme, i due partiti sfiorano il 60% dei consensi.continua a leggere

Sondaggi politici Piepoli : chiusura porti e Ong - Salvini raccoglie un plebiscito : Mercoledì scorso, durante la trasmissione Porta a Porta, si è data lettura dei Sondaggi politici dell'istituto di ricerca Piepoli in merito all'azione portata avanti nei primi 20 giorni di governo da Matteo Salvini, ministro dell'Interno. Il numero uno della Lega Nord ha raccolto un plebiscito. Stando ai dati raccolti da Piepoli, l'operato del vicepremier viene accolto positivamente dal 71 per cento degli intervistati, percentuale nettamente ...

Sondaggi politici - continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere

