Smartphone LG bloccato su firmware update? Risolvilo così … facilmente : Hai uno Smartphone LG bloccato su firmware update con la scritta “COM 5 Do not unplug the USB connection until the process is complete.” Vediamo come risolverlo facilmente Smartphone LG briccato e bloccato su firmware update 0%. Ecco il trucco per risolverlo Da qualche mese ho di nuovo diversi Smartphone LG che sto provando a fondo, […]

Dal 2020 Whatsapp bloccato per alcuni Smartphone : lista completa su cui non funzionerà più : Whatsapp bloccato a partire dal 2020. Questa volta non si tratta di una bufala, come spesso e volentieri si percepisce dalle solite catene che girano in Rete per invogliare gli utenti più sprovveduti ad accedere a determinate pagine web piene di minacce per i singoli smartphone. No, stavolta è tutto vero, perché nel giro di due anni alcune versioni del sistema operativo iOS e Android non saranno più supportate. Parliamo di smartphone molto ...