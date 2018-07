Siri | Lega | | «Bot e Btp solo alle famiglie per fermare lo spread»

Sottosegretario Siri (Lega) in diretta su La7 fa confusione : “Toninelli? Non è ministro” : Brutta gaffe per il Sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture Armando Siri che 'dimentica' il suo ministro e confonde per tre volte Danilo Tonineli con Gianni Tonelli.Continua a leggere

Lega - gaffe del senatore Siri : “Toninelli? Non è ministro”. E lo ribadisce tre volte : gaffe del senatore della Lega, Armando Siri, nel corso della trasmissione Tagadà (La7). La conduttrice, Tiziana Panella, lancia un gioco e chiede agli ospiti in studio di indovinare l’identità del misterioso ministro, fornendo alcuni suggerimenti. Il primo indizio è un computer, il secondo è una divisa militare. Il senatore Pd, Franco Mirabelli, dà la sua soluzione: “E’ Toninelli”. E Siri insorge, ammonendo il colLega: “Ma Toninelli non è ...

Andrea Colletti (M5S) contro la nomina di Armando Siri (Lega) sottosegretario : "Una deriva molto pericolosa" : "La nomina di una persona che abbia "patteggiato" una pena per bancarotta (come riferisce un articolo dell'Espresso) va contro i nostri più basilari principi di trasparenza e contro lo spirito del nostro primo V-Day nel quale chiedevamo che condannati non varcassero le aule parlamentari". Lo scrive, senza citarlo ma facendo riferimento al neosottosegretario leghista Armando Siri, il deputato M5S Andrea Colletti."Ritengo che tale nomina, ...

Tasse - per la Lega il primo intervento è la pace fiscale. Siri : “Possiamo recuperare 35 miliardi”. “Irrealistico” : Innanzitutto la “pace fiscale” con i contribuenti. Matteo Salvini l’ha confermato lunedì sera: al di là dei tempi di avvio della flat tax (prima per imprese e partite Iva, poi per le famiglie), il primo provvedimento economico del governo Conte sarà quello che Carlo Cottarelli ha definito “ennesimo condono“. “Andrà a regime subito”, ha confermato il senatore della Lega Armando Siri in un’intervista ...

Siri - Bagnai e Borghi : i consiglieri economici della Lega si contraddicono sulla Flat tax : Siri, stretto collaboratore di Salvini e ideatore della tassa piatta: «Per tutti dal 2019». Bagnai, l'economista che potrebbe diventare sottosegretario al ministero dell'Economia: «No, solo per le imprese ». Infine lo stesso Salvini: «Vale quello che c'è scritto sul contratto. Il primo intervento sarà la pace fiscale, con la chiusura delle liti tra italiani ed ...

Da Craxi a Salvini passando per Mediaset. L'ascesa di Armando Siri - l'uomo che avrà la delega chiave che interessa al Cavaliere. Ma non solo : Poteva andargli meglio, dal momento che Luigi Di Maio, quando il Quirinale si è opposto alla nomina di Paolo Savona all'Economia, aveva buttato lì anche il suo nome per via XX Settembre, ma avrebbe ...

Flat Tax - versioni diverse nella Lega. Bagnai : 2019 per le imprese - 2020 per le famiglie. Siri : Tutto già l'anno venturo : Il primo scontro tra maggioranza e opposizione nasce dalle parole del possibile sottosegretario al Tesoro. Martina interviene: 'Fanno finta di non sapere che per le imprese c'è già, continuano a fare ...

Bagnai "Flat tax : 2019 per imprese - 2020 per famiglie"/ Siri - Lega - smentisce collega di Governo : "non è vero" : Alberto Bagnai, 'flat tax, 2019 imprese e 2020 famiglie': Governo M5s-Lega, l'economista ha parlato della tassa piatta e di quando verrà applicata.

Scontro in casa Lega - Siri contro Bagnai : "Flat tax per tutti dal 2019" : Scontro sul fisco che verrà in casa Lega con il senatore Armando Siri, responsabile della scuola di formazione politica del carroccio, che smentisce quanto detto dal colLega ed economista Alberto Bagnai: "Non è vero che dal prossimo anno la Flat tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020" ha detto Siri, "ideologo" della flat tax, contraddicendo quanto sostenuto stamattina ...

Flat tax - nessun rinvio per le famiglie : il leghista Siri smentisce il collega Bagnai : Scontro nella Lega sui tempi di varo della tassa unica: c’è un po’ di confusione tra i due economisti della Lega, i quali, sull’introduzione della nuova misura a partire dal 2019, si contraddicono

Flat tax divide Lega. Bagnai : per famiglie nel 2020. Siri : no - subito | : I senatori hanno parlato dei tempi per l'introduzione del nuovo sistema fiscale. Il primo aveva detto che l'anno prossimo sarebbe entrato in vigore solo per le imprese. Il secondo ha precisato: per le ...

Luigi Di Maio vuole tenere la delega sulle tlc. Lo ha comunicato a Salvini - ma la Lega vuole Siri : I due si sono parlati, ma il punto di caduta non è ancora stato trovato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, smaltita la sbornia della gioia e dell'euforia per il Governo che solo qualche giorno fa sembrava essere sfumato, hanno ingaggiato un confronto serrato sulla girandola di nomine che li attendono nei prossimi giorni. Con la madre di tutte le partite dall'esito ancora incerto: la deLega alle Telecomunicazioni. Di fatto un altro ...

Governo - la Lega : Siri alle Tlc - l'altolà dei 5Stelle. Resta il nodo Servizi : La richiesta ai partiti di indicare i nomi per le commissioni parlamentari avverrà oggi. E' però probabile che i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dovranno attendere ...