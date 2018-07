Sinistra senza bussola

huffingtonpost

(Di domenica 1 luglio 2018) L'intervista di Nicola Zingaretti sul Corsera riapre con alcuni passaggi promettenti un dibattito nel Pd cominciato tanto male da far rimpiangere il lungo e disperante silenzio post-elettorale. Per Veltroni sta succedendo qualcosa che lanon vuole vedere: forse lui ha gli occhiali giusti, ma non li tira fuori. Per Prodi ci vuole un pensiero nuovo: quanto ad articolarlo, ci pensi qualche altro. Calenda invece ce l'ha e siccome il medium è il messaggio lo affida al Foglio: il Pd va sciolto in un fronte repubblicano contro il populismo, basato – come il populismo – sul "diritto alla paura". Non va meglio, fin qui, dalle parti di LeU: si va dall'appello al coraggio di Grasso all'invito a ricominciare a parlare di capitalismo (ma intanto nessuno comincia) all'inseguimento "da" del sovranismo (stato-nazione niente diritti). Questa non è ...