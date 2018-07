Simona Ventura rassicura | “Niccolò non è in pericolo di vita”

Niccolò Bettarini accoltellato : Simona Ventura rompe il silenzio : Simona Ventura: le prime dichiarazioni dopo l’aggressione a Niccolò Bettarini Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato ferito da nove coltellate all’alba di domenica 1 luglio. Il 19enne aveva trascorso una serata all’insegna del divertimento con degli amici in una discoteca del centro di Milano. All’uscita dall’Old Fashion poco dopo le 5 del mattino, Niccolò Bettarini è stato ...

Simona Ventura e il figlio Niccolò : «La telefonata che nessuna madre vorrebbe ricevere» : «Volevo rassicurare tutti: mio figlio Niccolò non è in pericolo di vita». Ha scelto Twitter Simona Ventura per rompere il silenzio sul figlio 19enne, che sabato sera è stato coinvolto in una rissa. La presentatrice tv, di cui TgCom ha raccolto le prime dichiarazioni, ha voluto fare chiarezza sulle condizioni del ragazzo, specificando come l’emergenza sia rientrata. https://twitter.com/Simo_Ventura/status/1013365247992877056 «Stanotte è arrivata ...

Accoltellato il figlio di Simona Ventura e Bettarini : Milano, 1 lug. (Adnkronos) – (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato Accoltellato all’alba di oggi a Milano davanti alla discoteca Old Fashion di viale Alemagna. Il 19enne, secondo quanto riferiscono all’Adnkronos, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. La conferma arriva anche dalla conduttrice che su Twiiter scrive: ...

