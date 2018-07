Silvio Berlusconi | la mossa drastica su tutta Forza Italia | partito azzerato | cambia il

Silvio Berlusconi : 'La Lega sostenga la legittima difesa contro i veti del M5s' : Con Matteo Salvini 'i rapporti personali non sono cambiati, del resto con la Lega governiamo grandi regioni e molte città ed è anche sicuro il fatto che il centrodestra si presenterà unito anche alle ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia in bancarotta : quanti euro sono rimasti in cassa : Il peggior lavoro del mondo della politica in questo momento è sicuramente quello di tesoriere di Forza Italia, ricoperto con coraggio dal fedelissimo di Silvio Berlusconi , Alfredo Messina . Come riporta Franco Bechis sul ...

Silvio Berlusconi - la lettera al Corriere : 'La politica estera non può ridursi a esibizione muscolare' : Silvio Berlusconi avverte Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera : 'Se può essere giusto battere i pugni sul tavolo, anche a difesa della dignità nazionale, la politica estera del ...

Matteo Salvini - a Pontida le bandiere blu-sovranista al posto di quelle verdi : scippa il colore a Silvio Berlusconi : Ha mantenuto la promessa Matteo Salvini : sul pratone di Pontida l'anno scorso aveva giurato che sarebbe tornato da leader di governo. E così sarà domenica primo luglio quando Salvini parlerà al ...

Per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - divorzio all’europea : Da un lato c'è Silvio Berlusconi, che in una lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera conferma la sua collocazione tra i popolari europei. Dal lato opposto c'è Matteo Salvini, che in un'intervista a Libero auspica, per il 2019, un'Europa a guida sovranista. Non potrebbero essere più lontani i due leader un tempo alleati: oltre che sulla politica nazionale, ormai il divorzio è anche in Ue."Se può essere ...

Silvio Berlusconi : «È in gioco l'Europa Impossibile allearsi con Visegrad» : ... da quella prospettiva affascinante di un grande spazio di pace e di libertà, basato su valori comuni, su una comune appartenenza dei popoli europei, capace di far pesare il suo ruolo nel mondo ...

Silvio Berlusconi - l'irritazione dall'hotel davanti ai giornali : caos in Forza Italia - l'affronto che non manda giù : Se c'era ancora qualche dubbio nella testa di Silvio Berlusconi sull'urgenza di mettere mano a Forza Italia per rivoluzionarla, dopo quel che ha letto ieri dall'hotel Palace di Henri Chenot sui ...

Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi nello stesso hotel - per una vacanza detox : Soggiornano nello stesso lussuoso albergo, a Merano. Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi sono ospiti dell’hotel Palace di Henri Chenot, il «mago delle diete» per vip, come scrive il quotidiano Alto Adige. Entrambi hanno scelto la struttura, che ha una storia ultracentenaria, per un periodo di riposo e di cure. Perché il Palace ha due caratteristiche che lo rendono la meta ideale per star e politici: non solo un programma per rimettere ...

Pier Silvio Berlusconi : "Progettiamo un'alleanza paneuropea con Mediaset primo azionista" : L'ad del gruppo ha avvertito comunque che ancora non ci sono trattative. E sui diritti per il calcio ha detto di star parlando con "Perform e Sky"

Pier Silvio Berlusconi sul Milan : "La sentenza Uefa? Dispiace - ma non è colpa nostra" : Il Milan non ha avuto sconti dall'Uefa , anzi l' Adjucatory Chamber di Nyon ha usato la mano pesantissima nei confronti del Milan per la violazione del fair play finanziario per il triennio 2014-17. ...

Il 26 maggio 2019 Silvio Berlusconi si candida per le Europee : Il dato è tratto. Silvio Berlusconi si candiderà alle elezioni Europee in programma il 26 maggio 2019. Il presidente di Forza

Pier Silvio Berlusconi : "Progettiamo un'alleanza paneuropea con Mediaset primo azionista" : L'ad del gruppo ha avvertito comunque che ancora non ci sono trattative. E sui diritti per il calcio ha detto di star parlando con "Perform e Sky"

Milan - sentenza Uefa è oggi/ Manca ufficialità per squalifica dalle coppe : PierSilvio Berlusconi amareggiato : Milan, sentenza Uefa è oggi: fuori dalle coppe uno o due anni? Esclusi dall’Europa e 30 milioni di euro di multa. E' attesa in queste ore la decisione della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:47:00 GMT)

Giuliano Urbani - perché Forza Italia stavolta è finita : 'Silvio Berlusconi fuori tempo massimo' : C'è un tempo per tutto, anche per un partito come Forza Italia. A dirlo ormai non sono solo gli elettori, visto il risultato non proprio lusinghiero dello scorso marzo, ma anche uno come l'ex ministro ...